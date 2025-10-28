외국인 관광객 ‘부산행’… 300만시대 연다

글로벌 허브 도시로 도약 중인 부산시가 관광 분야에서 전례 없는 상승세를 타며, 올해 처음 외국인 관광객 300만명 시대를 눈앞에 두고 있다.



27일 부산시에 따르면 올해 부산을 찾은 외국인 관광객은 지난 8월 말 기준 총 235만4267명으로, 외국인 관광객 역대 최초 300만명 달성을 눈앞에 두고 있다.



지난 7월 말 역대 최단 기간 외국인 관광객 200만명을 돌파한 이후, 8월 235만명을 넘어서는 등 무서운 상승세를 이어가고 있다. 또 외국인 관광객의 지출 금액도 지난 8월 말까지 6594억원으로, 역대 최고치를 기록했다.



이 같은 외국인 관광객 증가세는 컨슈머인사이트 ‘2025 여름휴가 여행 만족도 조사 1위’를 기록하는 등의 결과로 나타났다. 특히 지난달 폐장한 부산 지역 해수욕장이 외국인 관광객 증가에 큰 역할을 한 것으로 분석된다. 올해 부산 지역 7개 해수욕장을 찾은 국내외 전체 방문객은 총 2198만명으로, 코로나19 이후 역대 최다 기록을 경신했다.



시는 이 같은 외국인 관광객 증가세를 이어가기 위해 이날 부산 해운대구 파라다이스호텔에서 글로벌 온라인 여행 플랫폼(OTA) 아고다(Agoda)와 관광 교류 및 협력에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다.

아고다와의 MOU 체결은 국내 지방자치단체로는 부산시가 처음이다. 아고다는 600만개의 호텔과 휴가용 숙소, 13만개의 항공 노선, 30만개의 액티비티(활동)를 제공하는 글로벌 온라인 여행 플랫폼으로, 국내에서도 이용률이 높다. 이번 협약은 외국인 관광객 유치와 지역 관광 활성화를 위한 것으로, 올해 처음 부산에서 개최되는 ‘제1회 글로벌도시관광서밋’과 연계를 통해 글로벌 관광 시장에서 급성장하고 있는 아고다와 전략적 협력 관계를 구축하기 위해 마련됐다. 시는 글로벌 관광 허브 도시로 도약하기 위해 아고다의 누리집과 모바일 애플리케이션(앱), 모바일 웹 및 기타 채널을 활용해 관광 수요와 관광객 선호를 반영한 테마형·맞춤형 관광 상품을 공동 기획·개발한다. 또 부산 관광 브랜드의 글로벌 경쟁력 강화 및 관광객 유치 확대를 위한 통합 마케팅을 추진한다.



앤드루 스미스 아고다 공급 부문 수석 부사장은 “아고다 플랫폼과 디지털 도구를 통해 26개국, 39개 언어로 부산의 훌륭한 관광 자원을 전 세계 여행객에게 소개하고 더 많은 사람이 경험할 수 있도록 하겠다”며 “이번 협력을 통해 부산이 세계적인 여행 트렌드를 주도하는 도시로 도약하길 기대한다”고 말했다.



박형준 시장은 “아고다와 협력해 부산의 숨겨진 보물과 같은 풍부한 문화·관광 자원을 외국인 관광객들이 손쉽게 찾을 수 있도록 노력하겠다”며 “아고다의 글로벌 네트워크와 기술력, 부산의 풍부한 관광 인프라를 다양한 콘텐츠와 결합해 부산 관광의 글로벌 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 계획”이라고 강조했다.

