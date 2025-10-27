대구도시철도 3호선 ‘임영웅’ 랩핑 광고 부착 인기

‘임영웅 전국투어 콘서트’ 랩핑 광고 열차가 큰 인기를 끌고 있다.

27일 대구교통공사에 따르면 대구도시철도 3호선에서 운행 중인 이 광고는 열차 외부 전체를 랩핑한 형태로 도시철도역과 도심 거리 어디서나 쉽게 눈에 띈다.

대구도시철도 3호선에서 운행 중인 ‘임영웅 전국투어 콘서트’ 랩핑열차. 대구교통공사 제공

최근 사회관계망서비스(SNS) 등에서 화제를 모으면서, 팬들 사이에서는 열차를 배경으로 인증샷을 찍어 올리고 있다. 대구 도시철도에 기업체 광고가 종종 선보이긴 하지만 특정 연예인 단독으로 열차 외부 전체를 랩핑하는 것은 매우 이례적이다.

공사 측은 지난해 5월 21일 개정한 옥외광고물법 시행령에 따라 철도차량 외부 광고 면적이 기존 ‘차량 옆면의 절반’에서 ‘옆면 전체(창문 제외)’로 확대되면서 전동차 외부 광고의 활용도가 크게 높아졌다고 설명했다.

해당 광고 열차는 칠곡경대병원역에서 용지역 구간을 하루 12~14회 왕복하며 운행하고 있다. 구체적인 운행 시간은 3호선 각 역의 안내 화면에서 확인할 수 있다.

김기혁 공사 사장은 “이번 광고를 시작으로 다양한 브랜드나 문화콘텐츠와의 협업을 확대하고, 전동차 외부광고를 통해 새로운 수익 모델을 발굴해 나가겠다”고 밝혔다

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지