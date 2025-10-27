BNK경남은행, 거제·울산에 ‘외국인전용센터’ 개소

BNK경남은행은 외국인들의 금융 편의성 향상을 위해 ‘외국인전용센터’를 오픈했다고 27일 밝혔다.

외국인전용센터는 외국인 근로자들이 많이 거주 중인 경남 거제고현지점과 울산 대송지점 2개 영업점에 설치됐다.

BNK경남은행 외국인전용센터. BNK경남은행 제공

매월 일요일 격주로 운영하며 오전 10시부터 오후 4시까지 이용 가능하다.

주요 업무로는 △원화·외화 요구불예금에 대한 신규 및 해지(카드 발급 포함) △제사고 및 제신고 업무 △BNK경남은행간 계좌 이체 △카드 재발급 업무 △해외송금 전용계좌의 예약송금 등록 업무 △전자금융(인터넷뱅킹, 스마트뱅킹, 텔레뱅킹 서비스) 관련 업무 △고객 상담, 수신·여신·외환 등 은행 상품 안내 및 외국인 대상 마케팅 활동 등이 있다.

박진용 개인고객부 부장은 “평일 영업점 방문에 따른 불편함을 최소화하고 외국인들이 영업점을 쉽게 방문할 수 있는 환경을 조성하고자 외국인전용센터를 거제와 울산에 오픈하게 됐다”며 “앞으로도 외국인들이 BNK경남은행을 편리하게 이용할 수 있도록 다양한 방안을 내놓을 계획”이라고 말했다.

BNK경남은행은 외국인전용센터와 별도로 외국인들에게 다양한 금융서비스를 제공하기 위해 ‘외국인 근로자 전용 창구’ 영업점도 7곳 운영 중이다.

이 전용 창구에는 원활한 의사소통을 돕기 위해 외국인 직원 배치 또는 38개 언어를 실시간 통·번역하는 ‘인공지능(AI) 실시간 통·번역 시스템’이 갖춰져 있다.

