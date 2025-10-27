“최초가 모두를 바꾼다”…‘100% 재활용 페트 칠성사이다’ 광고 공개

롯데칠성음료는 대한민국 최초 100% 재생 MR-PET(Mechanical Recycled PET, 기계적 재활용 페트)를 사용한 ‘칠성사이다’ 광고를 공개했다고 27일 밝혔다.

칠성사이다 100% 재생 MR-PET 키비쥬얼. 롯데칠성음료 제공

롯데칠성음료는 광고를 통해 사이다 브랜드인 칠성사이다가 미래 세대를 위해 지구를 배려하는 행보를 알렸다. 광고는 ‘최초가 모두를 바꾼다’는 슬로건을 전하기 위해 ‘철새편’, ‘펭귄편’ 2가지 에피소드로 구성됐다.

롯데칠성음료는 광고에서 맨 처음 앞장서 날아오르는 리드 버드(Lead bird)에 뒤이어 수많은 철새들이 함께 날아가는 철새편과 물속으로 처음 뛰어든 펭귄에 뒤따라 다 같이 뛰어드는 펭귄들의 모습을 담은 펭귄편을 통해 ‘최초가 모두를 바꾼다’는 메시지를 전달했다.

이어 대한민국 최초로 100% 재생 MR-PET를 사용한 칠성사이다 500ml 페트병을 소개하며 제품을 통해 일상에서 지구를 아끼는 방법을 전했다. 자연 속 리더의 모습을 통해 칠성사이다의 선도적인 역할을 표현하며 재생원료를 100% 사용한 MR-PET 도입을 알리고 브랜드 리더십을 강조했다는 게 롯데칠성음료 설명이다.

칠성사이다 광고 철새편. 롯데칠성음료 제공

롯데칠성음료는 철새편을 TV와 온라인 채널 등을 통해 공개했고 이어 펭귄편도 오픈할 예정이다. MR-PET에 대해 소비자가 쉽게 이해할 수 있는 교육 영상을 롯데칠성음료 공식 유튜브와 인스타그램에 게시할 예정이다.

앞서 롯데칠성음료는 이달 100% 재생 MR-PET을 사용한 칠성사이다 500ml 페트병을 발매한 바 있다. 페트병 하단에 양각 무늬를 넣어 세련미를 더했고 그립감도 개선돼 사용자 편의성을 향상했다.

롯데칠성음료 관계자는 “볼보가 최초 3점식 안전벨트를 도입해 자동차의 안전 기준을 바꿨고, 육상 높이뛰기 선수 딕 포스베리가 배면뛰기를 통해 새로운 도약 방식을 제시했던 것처럼 칠성사이다의 100% 재생 MR-PET 도입은 음료 패키지 기준을 새롭게 정의할 것”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지