굶주림 끝에 강도 행각 벌인 50대…경찰, 사비로 영양 수액

충북 청주에서 수일 째 굶어 편의점에서 물건을 훔쳤던 50대 남성에게 경찰이 사비를 들여 지원한 소식이 전해졌다.

27일 청주청원경찰서에 따르면 지난 22일 오전 2시30분께 청주시 청원구 오창읍의 한 편의점에서 A(50대)씨가 식료품 등 5만원 상당의 물품을 훔쳐 달아났다.

A씨는 직원에게 외상을 요구했으나 거절당하자 품 안에 있던 과도를 보여준 뒤 현장을 벗어난 것으로 알려졌다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 지난 25일 오전 오창읍의 한 원룸에서 A씨를 준강도 혐의로 긴급체포했다.

검거 당시 A씨는 굶주려 움직일 힘도 없었던 것으로 전해졌다. 경찰은 사비들 들여 그에게 영양 수액을 맞게 한 뒤 식료품 등을 전달하고 귀가 조처했다.

공사 현장 일용직 일을 했던 A씨는 지난 7월부터 건강 문제로 일을 하지 못했던 것으로 전해졌다.

A씨는 경찰에서 "10일 넘게 굶어 배고파 어쩔 수 없이 범행했다. 사람을 해할 의도는 없었다"고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 지자체와 연결해 A씨가 복지 혜택을 받을 수 있도록 안내할 계획이다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지