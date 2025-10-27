마세라티, 안성재 셰프에 한정판 ‘그레칼레 네로 인피니토’ 전달

마세라티 코리아가 안성재 셰프에게 1년간 그레칼레 네로 인피니토를 지원한다. 사진=마세라티코리아 제공

이탈리아 럭셔리카 브랜드 마세라티(Maserati)가 셰프 안성재에게 럭셔리 SUV 그레칼레(Grecale)의 한정판 스페셜 에디션 ‘네로 인피니토(Nero Infinito)’를 1년간 지원한다고 27일 밝혔다.

국내 최초의 미슐랭 3스타 레스토랑으로 알려진 ‘모수 서울’을 총괄하는 안성재 셰프는 미식에 대한 철저한 기준과 세밀한 감각으로 요리의 본질을 현대적으로 재해석하며 독보적인 존재감을 구축해왔다.

마세라티는 안성재 셰프가 보여주는 미식에 대한 열정과 장인정신, 감각적인 스타일이 브랜드가 추구하는 ‘이탈리안 럭셔리’의 가치와 어우러진다고 판단해 이번 차량을 전달했다.

차량 전달식은 마세라티 공식 딜러사 ‘스텔라오토모빌’이 운영하는 마세라티 판교 임시 전시장에서 진행됐다.

국내 단 10대 한정 판매되는 마세라티 그레칼레의 블랙 에디션 ‘네로 인피니토’는 ‘끝없는 흑색’을 의미하는 이탈리아어로, 올 블랙 컬러의 외장 및 트라이던트 엠블럼에 매트 블랙의 21인치 페가소(Pegaso) 휠과 캘리퍼를 적용해 고급스러우면서 존재감 있는 외관 디자인을 완성했다.

또한 최고 출력 330마력(ps), 최고 속도 240km/h를 발휘하는 4기통 마일드 하이브리드 엔진을 통해 정지 상태에서 100km까지 단 5.3초 만에 도달, SUV의 실용성과 감각적인 운전의 재미를 모두 제공한다.

안성재 셰프는 “그레칼레 네로 인피니토는 첫인상부터 강렬하면서도 우아한 에너지가 느껴졌다”며 “한정 모델인 만큼 디테일 하나하나에 신경 쓴 점이 인상적이며 사운드와 가죽의 촉감 등 다양한 감각을 섬세하게 만족시키는 차량”이라고 소감을 전했다.

다카유키 기무라(Takayuki Kimura) 마세라티 코리아 총괄은 “안성재 셰프의 섬세한 감각과 진정성이 럭셔리 SUV 그레칼레가 지닌 매력과 닮아 있다고 생각한다”며 “자신의 세계를 분명하게 구축해 온 안성재 셰프와 럭셔리카 브랜드로 독보적인 길을 걷고 있는 마세라티의 만남이 새로운 영감을 전하기를 바란다”고 전했다.

한편, 마세라티 코리아는 한국프로골프(KPGA) 허인회 선수(금강주택)에 순수 전기 고성능 GT ‘그란투리스모 폴고레(GranTurismo Folgore)’를 전달한 바 있다.

마세라티는 앞으로도 각 분야를 대표하는 인물들과 함께 브랜드의 이탈리안 럭셔리의 가치를 지속 전달할 예정이다.

