캄보디아 총리 만난 李 대통령… 스캠범죄 대응 등 논의

동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의 참석차 말레이시아를 방문 중인 이재명 대통령은 27일(현지시간) 훈 마네트 캄보디아 총리와 만나 양국 간 협력 강화와 온라인 스캠 범죄 대응 등에 관해 논의했다.

이 대통령은 이날 쿠알라룸푸르 시내의 한 호텔에서 훈 마네트 총리와 양자회담을 갖고 최근 스캠범죄와 관련해 한국 대표단이 캄보디아를 방문했을 때 환대해준 데 대해 사의를 표하며 “대한민국에서는 현재 스캠범죄 때문에 우리 국민들 전체가 매우 예민한 상태인데 캄보디아 당국이 대한민국 국민에 대해 각별한 배려를 해준 점 진심으로 감사드린다”고 말했다.

이재명 대통령과 훈 마네트 캄보디아 총리가 27일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 정상회담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

훈 마네트 총리는 이날 회담에서 최근 한국인 대학생이 캄보디아에 기반을 둔 조직적 스캠 범죄에 연루돼 사망한 사건과 관련해 위로의 뜻을 전했다. 훈 마네트 총리는 “저희는 특별한 관계를 갖고 있다. 많은 분야에서 함께 노력해왔기 때문에 앞으로도 계속 그러기를 바란다”고 말한 뒤 “그러나 최근 한국인 대학생 한 명이 캄보디아에서 사망하는 불행한 일이 있었다. 이 불행한 사태, 사건에 대해 심심한 위로를 전한다”고 밝혔다. 이어 훈 마네트 총리는 “그러나 캄보디아의 경찰 당국은 가만히 있지 않았다. 즉시 조사하고 범인들을 체포했다”며 “그리고 이러한 스캠에 관련돼있는 인사들을 추적하기 위해 한국과 함께 공조하고 있다”고 강조했다.

훈 마네트 총리는 “캄보디아 정부는 인신매매, 마약 등 초국경 범죄를 퇴치하는 데 매우 큰 우선순위를 두고 있다”면서도 “아시다시피 이것은 하나의 국가가 해결할 수 있는 것은 아니고 역내 문제라 역내 국가들이 함께 노력해야 한다. 캄보디아뿐 아니라 인근 국가들도 관련돼있기 때문에 복잡하다”고 말했다. 그러면서 “물론 저는 남을 탓하고 싶지는 않지만 역내적인 성격이 있기 때문에 역내의 국가들이 함께 협력해야 한다”고 재차 강조했다.

이재명 대통령과 훈 마네트 캄보디아 총리가 27일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 정상회담을 하고 있다. 뉴시스

두 정상은 정상회담을 통해 양국 간 협력 강화에도 뜻을 모았다. 이 대통령은 “캄보디아와 대한민국은 아주 특별한 관계라고 생각한다”며 “앞으로도 우리 교민들에 대한 캄보디아의 각별한 배려에 감사드리면서 한국과 캄보디아가 지금과는 다른 새로운 단계의 협력 관계를 맺어나가기를 기대한다”고 했다. 이 대통령은 “캄보디아와 대한민국은 역사적 경험이 유사한 점이 많다”며 “한국이 한 발짝 앞서 나가고 있기는 하지만 캄보디아에게도 새로운 모델이 되고, 우리 대한민국도 캄보디아 발전에 크게 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 했다. 그러면서 “지금은 다자회담 중 잡힌 일정이라 시간이 너무 짧아 정말 아쉬운데 앞으로 상호 방문도 하고 더 많은 시간을 갖고 깊이 있는 대화를 할 수 있길 바란다”고 말했다.

