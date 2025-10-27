백예린 단독 콘서트, 중고거래 티켓 양도 가격이 정가+1.5?...무슨 일?

백예린 2025 단독 콘서트 ‘Flash and Core’ 공식 포스터. interpark 티켓

가수 백예린의 단독 콘서트가 성황리에 마무리됐다. 지난 25일과 26일 17시에 인스파이어 아레나 인천에서 백예린의 2025 단독 콘서트인 ‘Yerin Baek 2025 Concert – Flash and Core’가 열렸다. 콘서트에 앞서 백예린은 정규 3집 ‘Flash and Core’을 공개하여 팬들의 기다림을 충족시켰다.

‘Flash and Core’의 타이틀은 ‘MIRROR’, ‘Lovers of Artists’, ‘in the middle’ 등 세 개의 곡으로 구성됐다. ‘MIRROR’은 공개와 동시에 백예린 공식 유튜브 채널에 뮤직비디오도 선보였다. 정규 2집이 공개 후 약 4년 4개월만의 정규 앨범이자, 빅뱅과 빈지노 등 다양한 아티스트와 함께한 경력을 가진 피제이 음악 프로듀서와 작업했다.

정규 3집 ‘Flash and Core’. 백예린 인스타그램

팬 커뮤니티(FanPlus) 안내글은 “‘Flash and Core’는 빛이 순간을 밝히고 음악의 중심을 상징하는 테마로, 백예린이 자신의 음악적 여정을 보여줄 예정이다.”라고 컨셉을 소개했다. 앞선 콘서트 티켓 예매 공지사항에서도 백예린의 대표곡과 최신곡을 포함해 밴드 라이브와 어쿠스틱 편곡 등 다양한 감성 무대를 선보일 예정임을 밝혔었다. 또한 콘서트 장소가 인스파이어 아레나라는 점에서 많은 관객의 기대를 모았다. 인스파이어 아레나는 사운드와 조명 설비가 우수하다는 평이 자자한 공연장이다.

전석 매진 후에도 중고거래 사이트에서는 해당 콘서트 티켓 양도 글이 올라와 콘서트 인기를 실감하게 했다. 백예린 단독 콘서트 티켓 양도 게시글에는 “25년 10월 26일 백예린 단독 콘서트 티켓(Flash and Core) 사정이 생겨 못 가 양도합니다. 배송지 변경 해드려요! 정가+1.5”라는 문구를 포함했다.

이후 사람들은 사회관계망서비스(SNS)에 “편곡 너무 좋다”, “이자리에 있었다는 게 믿기지 않는다”라며 콘서트 후기를 남겼다.

백예린은 2012년 박지민과 15&로 데뷔해 13년 차를 맞이한 가수이다. 2015년 미니1집 FRANK로 솔로 가수로서도 데뷔에 성공해 활발히 활동하고 있다. 독특한 음색과 감성적인 음악 스타일로 대중에게 사랑 받고 있다.

