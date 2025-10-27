31일 '2차 소비쿠폰' 신청 마감…대상자 96.4%에 4조4천억 지급

31일 2차 민생회복 소비쿠폰 신청이 마감된다.



지급 대상자에 해당하지만, 아직 2차 소비쿠폰 신청을 하지 않은 경우 기한 내에 온라인 또는 오프라인으로 신청해야 한다. 기한 내에 신청하지 않을 경우 소비쿠폰을 지급받을 수 없다.

서울시 서대문구 인왕시장 내 매장 곳곳에 '민생회복 소비쿠폰' 사용가능매장을 알리는 안내문이 붙어 있다.

신용·체크카드로 지급을 원하는 국민은 본인이 사용하는 카드사의 누리집이나 앱, 콜센터와 ARS 등을 통해 신청할 수 있다. 카드와 연계된 은행 영업점에 직접 방문해 신청하는 것도 가능하다.



모바일 또는 카드형 지역사랑상품권 충전을 희망하는 국민은 주소지 관할 지방정부의 지역사랑상품권 누리집 또는 앱에서 온라인으로 신청할 수 있다.



지역사랑상품권 또는 선불카드 직접 수령을 원하는 국민은 주소지 관할 읍면동 행정복지센터, 주민센터, 읍·면사무소를 방문해 신청할 수 있다.



26일 밤 12시 기준 2차 민생회복 소비쿠폰은 지급대상자의 96.44%인 4천403만명에게 4조4천35억원이 지급됐다.



주요 시도별 신청·지급률을 보면 대구시가 97.08%로 가장 높았다. 울산시 96.99%, 인천시 96.99% 등도 높게 나타났다.



고령자 등 거동이 불편한 국민을 대상으로 해당 지방정부에서 직접 방문해 소비쿠폰을 지급하는 '찾아가는 신청'도 이뤄지고 있다. 지난달 22일부터 이달 17일까지 36만1천51건이 신청돼 35만9천546건이 지급됐다.



1·2차 민생회복 소비쿠폰 모두 11월 30일까지 사용해야 한다. 기한 내 사용하지 않은 잔액은 국가와 지방정부로 환수된다.



윤호중 행정안전부 장관은 "소비쿠폰이 지역골목 상권에 활력을 불어넣을 수 있도록 아직 2차 소비쿠폰을 신청하지 않으신 국민께서는 10월 31일까지 반드시 신청해주시길 바란다"고 당부했다.

