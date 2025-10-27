카드 안 꺼내도 ‘OK’라고?…서울 시내버스, 비접촉 결제서비스 시작

티머니는 지난 25일부터 서울 시내버스 36개 노선 총 590여대에서 비접촉식 대중교통 결제 시스템인 ‘티머니 태그리스 결제’ 시범 서비스를 시작했다고 27일 밝혔다. 티머니 제공

티머니는 지난 25일부터 서울 시내버스 36개 노선 총 590여대에서 비접촉식 대중교통 결제 시스템인 ‘티머니 태그리스 결제’ 시범 서비스를 시작했다고 27일 밝혔다.

모바일티머니 애플리케이션에서 ‘태그리스 결제 사용하기’로 설정하면 된다. 모바일 센서 장치와 BLE(저전력 블루투스) 기술로 요금이 결제된다.

교통카드나 스마트폰을 단말기에 찍지 않고 주머니나 가방에 그대로 둔 채로 버스 승·하차 요금 자동 결제가 가능하다는 장점이 있다.

두 손이 자유로워 어린이나 노약자, 목발 이용자 등 교통약자는 물론 비가 오거나 양손 가득 짐이 있을 때도 편하게 이용할 수 있다.

특히 버스 하차를 위해 정차 전 미리 일어서지 않아도 돼 안전사고를 방지하고, 버스 하차 시 깜빡하고 태그 없이 내리는 경우도 줄어들 것으로 기대된다.

기존 태그 결제와 함께 서비스되므로 원하는 방식으로 선택 결제할 수 있으며 태그리스 결제 시스템이 설치되지 않은 버스나 타 교통수단과 환승도 가능하다.

김태극 티머니 대표이사는 “서울 시민들이 더 편리하고 안정적으로 시내버스를 이용할 수 있도록 시스템 고도화와 고객센터 활성화를 통해 불편 최소화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

