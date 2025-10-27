빗썸, 캄보디아 자금세탁처와 140억 이상 거래

국내 가상자산 거래소 빗썸이 북한 해킹 그룹과 캄보디아 범죄 조직의 자금 세탁처인 후이원 그룹과 140억원 이상 거래를 한 것으로 나타났다.

현지 경찰에 의해 연행되고 있는 캄보디아 인신매매 용의자들. 크메르타임스 캡처

27일 더불어민주당 박찬대 의원실이 제출받은 자료에 따르면 빗썸은 2021년부터 올해 5월까지 후이원 그룹과 145억922만원 규모의 가상자산(코인)을 거래한 것으로 확인됐다.

빗썸과 후이원 그룹 간의 거래는 지난해부터 급증했다. 이는 캄보디아에서 우리 국민이 취업사기 후 감금당했다며 공관에 신고한 건수가 폭증한 시기와 맞물린다.

2021년과 2022년 전무했던 거래 건수와 액수는 2023년 4건, 922만원에서 지난해 3397건, 124억원으로 폭발적으로 뛰었다. 올해도 5월까지 2079회에 걸쳐 약 21억원 거래가 이뤄졌다.

빗썸과 후이원 그룹을 오간 코인은 99.9%가 달러인 스테이블코인인 테더(USDT)였다. 스테이블코인은 가치가 안정적이라 범죄 조직의 자금 세탁에 자주 사용된다.

후이원 그룹은 캄보디아 대기업으로 합법적인 서비스를 내세우지만, 지하 세계에서는 온라인 사기에 필요한 각종 서비스를 사고파는 대형 온라인 플랫폼 ‘후이원보증’으로 유명하다. 이에 더해 KYC(고객신원확인)을 하지 않는 가상자산 거래소 ‘후이원크립토’를 운영하며 북한 해킹 조직 라자루스와 동남아 사기 조직 등의 범죄 수익을 세탁하는 곳으로도 악명 높다.

후이원 그룹은 현재 북한 자금 세탁을 도운 혐의로 미국과 영국 정부로부터 ‘초국가 범죄 조직’으로 지정돼 양국 금융 기관과 거래가 금지된 상태다.

국내의 경우 가상자산 거래가 각 거래소의 재량에 맡겨져 있어, 빗썸과 후이원 그룹 간의 거래 가능했던 것으로 보인다. 빗썸은 미국 재무부가 후이원 그룹을 ‘주요 자금세탁 우려 기관’으로 지정한 다음 날인 5월 2일 오후 6시에 후이원페이와 후이원보증과의 입출금 거래를 제한했다.

