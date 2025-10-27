S2W, 인터폴 민관협력 프로그램 ‘게이트웨이 이니셔티브’ 파트너 선정

빅데이터 분석 인공지능(AI) 기업 에스투더블유(S2W)는 27일 국제형사경찰기구 ‘인터폴’이 주관하는 민관협력 프로그램 '게이트웨이 이니셔티브(Gateway Initiative)’의 파트너로 선정됐다고 밝혔다. S2W 제공

빅데이터 분석 인공지능(AI) 기업 에스투더블유(S2W)는 27일 국제형사경찰기구 ‘인터폴’이 주관하는 민관협력 프로그램 '게이트웨이 이니셔티브(Gateway Initiative)’의 파트너로 선정됐다고 밝혔다.

‘게이트웨이 이니셔티브’는 민간 기업이 보유한 데이터와 기술력을 글로벌 법률 집행 네트워크와 연계함으로써 ‘행동 가능한 인텔리전스(Actionable Intelligence)’의 제공을 목표로 한다.

파트너들이 제공한 정보는 인터폴의 ‘사이버퓨전센터(Cyber Fusion Centre)’에서 분석·가공돼 전 세계 196개국 수사기관에 전달된다.

수사기관은 이를 활용해 위협 상황을 입체적으로 파악함으로써 보다 신속하고 정밀하게 사이버범죄에 대응할 수 있다.

세계적인 AI·보안 기업과 기관 11곳이 참여 중이며 S2W는 게이트웨이 이니셔티브의 열두 번째 파트너로 합류했다. 한국 기업이 본 프로그램의 파트너로 선정된 것은 이번이 처음이다.

2020년부터 인터폴 사이버범죄국과의 긴밀한 공조로 국제 랜섬웨어 조직 검거를 포함한 다양한 수사 영역에서 기여 중인 협력 체계가 영향을 준 것으로 보인다.

인터폴 주관의 다양한 컨퍼런스에 참여하며 국제사회 안보 강화를 위한 연대의 방안을 모색해 나가는 S2W는 글로벌 안보 AI 시장의 선도 기업으로 자리매김한다는 전략이다.

닐 제튼(Neal Jetton) 인터폴 사이버범죄국장은 “S2W가 보유한 전문성과 기술력이 인터폴이 회원국들과 협력해 초국가적 사이버범죄에 대응하는 역량을 더욱 강화하는 데 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

서상덕 S2W 대표는 “해외 정부 기관과 국제기구를 포함한 다양한 글로벌 공공부문과의 협력을 강화해 심대한 안보 위협으로 확산되고 있는 범세계적 사이버공격에 대한 선제적이고 실질적인 대응 체계를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지