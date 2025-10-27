‘60년대생 지고, 70년대생 뜬다’… 100대 기업 임원 1년 새 100명 감소

국내 100대 기업 임원 숫자가 경영 불확실성 등의 여파로 1년 사이 100여명 줄어든 것으로 나타났다. 1960년대생 이하 임원은 줄고, 1970년대생 이후 임원들은 늘어나는 모습이다. 이러한 추세는 올해도 이어질 것으로 전망된다.

27일 글로벌 헤드헌팅 전문기업 유니코써치의 분석 결과, 올해 파악된 국내 100대 기업 임원 수는 7306명으로 집계됐다. 이는 지난해(7404명)보다 98명 줄어든 수치다.

정장 재킷을 입은 시민들이 서울 종로구 광화문역 인근에서 길을 걷고 있다. 연합뉴스

조사 대상은 상장사 매출액(2024년 별도 기준) 상위 100곳이다. 각 기업의 올해 반기보고서를 토대로 사내이사와 미등기임원을 대상으로 조사가 이뤄졌다. 사외이사는 조사에서 제외했다.

유니코써치는 "지난해 연말 등에 올해 경영 계획을 세우면서 경영 불확실성이 커질 것으로 전망해, 임원 자리부터 줄여나가는 긴축 경영을 했던 것으로 해석된다"고 밝혔다.

임원 내 세대교체 흐름도 두드러졌다.

사진=연합뉴스

100대 기업 임원 중 1970년 이후 출생자는 최근 1년간 500명 정도 늘어난 반면, 1960년대생은 600명 수준 줄어든 것으로 파악됐다.

특히 1980년 이후 출생 임원은 올해 처음 200명을 돌파했다. 단일 출생년도 중에서는 작년에 이어 올해도 1971년 출생자(808명)가 가장 많은 것으로 조사됐다.

먼저 1960년∼1964년에 태어난 1960년대 초반생 임원 비중은 2018년(34.4%)에 30%를 넘었지만 이후 임원 비중이 점점 낮아지다가 올해는 3.4%까지 하락했다.

1960년대 후반(1965∼1969년) 출생 100대 기업 임원 비율도 2020년(46.2%)에 최고 정점을 찍고 올해(25.5%)는 20%대로 내려앉았다. 1960년대 후반 출생 임원은 작년 2317명에서 올해는 1859명으로 줄었다.

사진=게티이미지뱅크

1970년∼1974년 사이 태어난 1970년대 초반 출생자들의 임원 수는 올해 3343명(45.8%)으로 최다였다. 1970년대 후반(1975년∼1979년생) 임원 1531명(21%)까지 합칠 경우 1970년대생 비중은 66.8%에 달하는 것으로 집계됐다.

또 1980년 이후 출생 임원 비중은 2022년 1.5%(105명)에서 2023년 1.8%(131명), 2024년 2.6%(189명)로 늘다가 올해는 3.5%(256명)로 확대됐다.

김혜양 유니코써치 대표는 "지난 2021년 이후 3년 연속으로 임원 자리를 늘리다올해 증가세가 한풀 꺾였는데 2026년 임원 인사에서도 긴축 경영 차원에서 임원 자리를 전체적으로 올해보다 다소 줄여나갈 것으로 전망된다"고 말했다.

