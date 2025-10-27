"택배인 줄 알았다"…'사라진 피카소', 이웃이 택배로 착각해 보관

전시 운송 도중 사라진 것으로 알려졌던 파블로 피카소의 1919년작 '기타가 있는 정물화(Still Life With Guitar)'가 사실은 처음부터 건물 밖으로 나간 적이 없었던 것으로 드러났다.

26일(현지 시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 스페인 경찰 당국은 지난 24일 파블로 피카소의 1919년작 '기타가 있는 정물화'를 찾았다고 발표했다.

파블로 피카소의 1919년작 '기타가 있는 정물화'(Still Life With Guitar)가 전시 운송 도중 사라져 경찰이 수사에 착수했다. 작품 가치는 약 60만유로(약 10억원)에 달한다. 사진은 피카소 1919년 '기타가 있는 정물화'. 사진=가디언 갈무리

당국은 "작품은 처음부터 소유주의 건물 밖으로 나간 적이 없었다"고 설명했다.

앞서 이 작품은 마드리드에서 남부 그라나다로 운송되던 중 행방이 묘연해지며 전국적인 수색이 진행됐다. 작품 가치는 약 60만유로(약 10억원)에 달했다.

수사 결과, 작품은 한 이웃이 누군가 놓고 간 택배인 줄 알고 실수로 가져간 것으로 파악됐다.

당국은 이 이웃에 범죄 혐의를 적용하지 않았다.

이 작품은 카하그라나다 재단의 새 전시회 '정물: 정지된 것의 영원함(Still Life: The Eternity of the Inert)'에 출품될 예정이었다.

재단 측은 "작품이 무사히 회수돼 전시에 추가될 수 있기를 바란다"고 밝혔다.

작품은 구아슈(불투명 수채화 물감)와 연필로 그려진 소형 회화로, 세로 12.7㎝·가로 9.8㎝ 크기다. 1919년 피카소가 스페인 내전 직후 제작한 정물화 시기의 작품으로 알려져 있다.

