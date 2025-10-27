세계일보

다비치 강민경 “경희대서 잘려 고졸됐다”

입력 : 2025-10-27 07:11:02 수정 : 2025-10-27 07:17:29
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

유튜브 채널 '걍밍경' 화면 캡처

 

듀오 다비치의 멤버 강민경이 경희대학교에서 제적 당했다고 밝혔다.

 

지난 26일 유튜브 채널 '걍밍경'에는 '차밥열끼 시즌7 차에서 두 달을 먹고산 다비치 자매'란 영상이 업로드됐다.

 

영상에는 대학 축제 공연을 위해 전국 팔도를 돌아다니느라 차 안에서 식사를 해결하는 강민경과 이해리 모습이 담겼다.

 

강민경은 축제 행사를 위해 경희대학교로 이동하던 중 "내가 잘린 학교다. 1학년 때 열심히 다녔는데 경희대에 갈 때마다 마음이 씁쓸하다"고 밝혔다.

 

이어 "물론 나는 수원 캠퍼스였다. 반쪽 자리 후배님들 뵈러 다녀오겠다"고 덧붙였다.

 

강민경은 2023년 수험생을 응원하는 영상에서도 "위로가 될지 모르겠지만 이모는 대학 잘려서 고졸인데 별 탈 없더라"고 말한 적 있다.

 

2008년 경희대학교 포스트모던음악학과 수시모집에 합격해 강민경은 09학번으로 입학했지만 연예계 활동과 병행하며 장기간 휴학했고 결국 제적 당했다.

 

다비치는 16일 새 싱글 '타임캡슐'을 발매해 활동 중이다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

