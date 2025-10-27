6개월 동안 172명 당했다?…마을에서→슈퍼에서→현관 앞에서 곰이 물고 발톱 휘둘러

일본이 곰 때문에 골머리를 앓고 있다. 숲에서 서식해야 할 곰이 마을에 나타나 사람을 공격하는 사례가 일본에서 줄을 잇고 있다.

지난 7일 일본 동부 군마현 누마타시(沼田市)의 한 슈퍼마켓 내부에서 걸어다니는 곰의 폐쇄회로(CC)TV 영상. AFP=연합뉴스

아사히신문은 올해 4월부터 10월22일까지 곰의 공격으로 죽거나 다친 172명 중 66%인 114명은 산림 권역이 아닌 주민 생활권에서 피해 본 것으로 집계됐다고 26일 보도했다.

4∼6월에만 해도 등산이나 산나물 채취 등 숲을 찾았다가 곰의 공격을 받은 사상자가 다수였지만 7월부터는 주민 생활권 사상자가 전체 80%를 차지했다.

피해가 빈발하고 있는 아키타현의 경우 10월 들어서만 25명이 주민 생활권에서 공격당했다.

지난 20일에도 아키타현 유자와시 중심가에 나타난 곰이 남성 4명을 공격했다.

그 뒤 이 곰은 역 근처 민가에 들어가 있다가 약 120시간이 경과한 25일 새벽에야 상자형 덫에 포획됐다.

일본은 생활권의 곰 피해가 증가하자 조수보호관리법을 개정해 올해 9월부터는 시가지에서도 곰 포획에 엽총을 사용할 수 있도록 하는 등 대책을 강화했지만, 충분한 대응은 되지 않는 상황이다.

2025년도(2025년 4월∼2026년 3월) 들어 곰에 의한 사망자는 10명으로, 종전 최다인 2023년도 6명을 이미 뛰어넘었다.

지난 20일 일본 이와테현 모리오카시 하라케이기념관 부지에서 발견된 곰. 교도=연합뉴스

올해 마을을 습격하는 곰에 의한 피해가 늘어난 배경으로는 숲에서 곰의 먹이가 되는 도토리 등 나무 열매가 흉년을 맞은 점이 꼽힌다.

그러나 곰 개체수 증가 등 근본적인 요인도 거론된다.

곰 생태에 정통한 고이케 신스케 도쿄농공대 교수는 "40년에 걸쳐 곰의 서식지가 확대되고 개체수도 늘어난 결과"라며 "이 상황이 금방 끝나지 않을 것"이라고 경고했다.

