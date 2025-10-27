월요일 아침 최저 영하2도…출근길 ‘강추위’ 주의해야

월요일인 27일은 아침 기온이 전날 대비 급격히 낮아지면서 초겨울 추위가 찾아오겠다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

기상청에 따르면, 이날 기온은 평년(최저 3~12도, 최고 17~21도)보다 낮겠다. 특히 우리나라 북쪽에서 찬 공기가 남하하며 일부 지역에 한파특보가 발표된 가운데, 아침 기온은 전날 보다 5~10도 가량 큰 폭으로 떨어지겠다.

서울 종로구 광화문네거리에서 외투를 입은 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

전국이 대체로 하늘이 맑은 가운데 아침 최저기온은 -2~11도, 낮 최고기온은 9~16도 사이를 오르내리겠다. 이날부터 29일 사이 전국 내륙을 중심으로 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 건강관리에 각별히 유의해야겠다. 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳이 있어 농작물 관리에도 주의가 필요하다. 새벽부터 아침 사이 제주도에는 가끔 비가 내리는 곳이 있을 전망이다.

새벽부터 낮 사이 그 밖의 충남권과 전라권에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 전라권의 높은 산지에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳도 있을 전망이다. 일부 지역에는 눈이 조금 쌓이는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 △울릉도·독도 5㎜ 미만 △제주도 5㎜ 미만 등이다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 4도, 인천 4도, 수원 3도, 춘천 2도, 강릉 6도, 청주 5도, 대전 5도, 전주 6도, 광주 9도, 대구 7도, 부산 10도, 제주 15도다. 낮 최고기온은 서울 10도, 인천 12도, 수원 11도, 춘천 12도, 강릉 12도, 청주 12도, 대전 12도, 전주 13도, 광주 14도, 대구 13도, 부산 15도, 제주 16도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준으로 전망된다.

