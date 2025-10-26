LH, 11∼12월 공공분양주택 전국 7000호 공급…70%가 수도권

한국토지주택공사(LH)는 무주택 서민의 주거 안정과 내 집 마련을 위해 11∼12월 수도권을 포함한 전국에 분양주택 약 7000가구를 공급한다고 26일 밝혔다.

다음 달에는 총 2641가구가 분양된다. 남양주 왕숙 지구에 △공공분양(B-17블록) 491가구 △신혼희망타운(A-24블록) 390가구 등 총 881가구가 공급되며, 그 외 △군포대야미 지구(A2블록) 1003가구(신혼희망타운) △청주지북 지구(B1블록) 757호(공공분양)를 공급될 예정이다.

한국토지주택공사(LH)의 11~12월 분양계획. LH 제공

12월에는 총 4324가구가 공급된다. 지역별로는 남양주진접2, 과천주암 등 수도권 지역에 3104가구, 그 외 지역에서는 1220가구가 공급될 예정이다.

수도권에서는 남양주진접2 지구에서 △공공분양(B-1블록) 260가구 △신혼희망타운(A-3블록) 208가구 등 총 468가구가 공급된다. 그 외에도 △과천주암 지구(C1블록) 932가구(공공분양 120가구, 신혼희망타운 812가구) △구리갈매역세권 지구(A-4블록) 561가구(공공분양 251가구, 6년 분양전환 공공임대 310가구) △김포고촌2 지구(A1블록) 262가구(공공분양) △인천영종 지구(A24블록) 641가구(공공분양) △화성동탄2 지구(C-14블록) 240가구(오피스텔) 가 분양될 예정이다.

지방에서는 △울산다운2 지구(A-10블록) 579가구 △세종 행정중심복합도시 지구(51L1블록) 641가구의 공공분양주택이 공급 예정이다.

공사 진행 상황 등에 따라 공급계획이 변동될 수 있으므로 자세한 내용은 LH청약플러스(https://apply.lh.or.kr)의 입주자 모집공고를 반드시 개별적으로 확인해야 한다. LH 콜센터(1600-1004)를 통한 전화 상담도 가능하다.

