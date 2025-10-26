“‘김천’, 아 ‘김밥천국’이요?”…그래서 열린 축제였다고? [수민이가 궁금해요]

‘올 해도 김밥 옆구리 터졌다’

올해로 2회째를 맞는 ‘김천 김밥축제’에 김천시 전체인구 13만명 보다 2만명 많은 15만명이 다녀가며 지역 대표 먹거리 축제의 위상을 입증했다. 김천시는 당초 이틀간 10만 명이 다녀갈 것으로 예상했는데 이를 훌쩍 뛰어넘은 것이다. 이 축제는 김천 하면 분식집 ‘김밥천국’이 떠오른다는 설문조사 결과를 계기로 작년부터 김천에서 열렸다.

2025년 김천 김밥 축제를 다녀온 방문객들이 올린 후기 사진(왼쪽). 오른쪽 사진은 방문객들이 김밥을 사기 위해 줄을 서고 있는 모습. 엑스(옛 트위터)·뉴스1

26일 경북 김천시에 따르면 올해로 2회째를 맞이하는 '2025 김천김밥축제'에 첫날인 지난 25일 8만명, 이틀째인 이날에는 7만 명이 행사장을 찾은 것으로 집계됐다.

지난 8월 기준 김천시 인구 13만4537명보다 많은 관광객이 몰린 것이다. 축제는 김천시 직지사문화공원과 사명대사 공원 일대에서 진행됐다.

축제 이틀째에도 인파가 대거 몰리자 김천시는 이날 오전 두 차례, 오후 한차례에 걸쳐 '김밥축제 인파 및 교통혼잡 예상, 일반차량 행사장 진입 통제'를 알리는 안전안내 문자를 내보냈다.

방문객들은 김천 스포츠타운, 녹색 미래과학관, KTX 역, 김천시청, 김천역에서 셔틀버스를 타야 행사장으로 이동할 수 있다. 부스별 김밥 구매 가능 기준을 1인당 4줄로 제한했다.

지난해 처음 열린 축제에는 이틀간 10만명이 다녀간 것으로 집계됐다. 당초 시는 올해도 축제에 이틀간 10만명이 방문할 것으로 예상했다. 하지만 첫날 오전부터 방문객으로 문전성시를 이루자 김밥 품절 정보를 안내했다.

26일 경북 김천시 직지사문화공원과 사명대사 공원 일대에서 열린 '2025 김천김밥축제' 전경. 전날부터 이틀간 열린 축제에 총 15만명이 다녀갔다고 김천시는 추산했다. 김천시 인구는 13만 4천여명이다. 경북 김천시 제공

올해도 예상을 웃도는 방문객들이 행사장을 찾으며 혼란이 빚어졌다. 일부 부스는 정오 전에 김밥이 모두 매진되며 판매를 조기 중단했다. 일부 부스에서는 1인당 김밥 구매 수량을 제한하는 조치까지 취했지만 김밥을 사지 못하는 관광객도 속출했다. 김밥 물량은 오후 5시쯤 조기 소진됐다.

한 고객은 "차량은 움직이지도 않고 주차할 곳도 없었다. 셔틀버스는 1시간을 기다려야 했다", "오후 1시부터 4시까지 김밥 한 줄도 사지 못한 채 돌아가야 했다"고 불평했다.

대기는 길었지만 ‘이해한다’는 긍정적인 반응도 이어졌다. “3시간 만에 맛본 김밥이었지만 너무 맛있었다” “내년에는 더 일찍 출발해 품절돼 못 먹은 김밥도 먹어보고 싶다” “축제가 유명해져 사람이 몰리는 건 어쩔 수 없다. 소풍 온다는 느낌으로 들렀다” 등 호평도 있었다.

이번 축제에는 지역 업체의 김밥뿐 아니라 김천김밥쿡킹대회에서 우승한 '호두 마요 제육 김밥'을 비롯해 전국 프랜차이즈 김밥과 외국인들에게 익숙한 냉동 김밥 등 김밥 50여 가지가 준비됐다.

휴일인 26일 김천 사명대사공원과 직지문화공원 등에서 개막한 김천김밥축제를 찾은 방문객들이 김밥을 사기 위해 장사진을 이루고 있다. 김천시 제공

시는 관광 트렌드를 이끄는 MZ세대를 대상으로 '김천 하면 떠오르는 이미지가 무엇이냐'는 질문에 '김밥천국'이라는 답변 때문에 김밥 축제를 기획하게 됐다.

김천시 관계자는 “올해 발견된 문제점 등을 개선해 내년 축제 준비에 반영하겠다”고 했다.

한편 올해 축제에 앞서 김천시 수돗물에서 깔따구 유충으로 의심되는 물질이 발견됐으며, 시는 축제장을 방문하는 관람객 안전을 위해 음용수와 조리용수 모두 생수를 사용하기로 결정했다.

