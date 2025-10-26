아세안 정상회의 간 李대통령 ‘동반자 외교’ 시동

이재명 대통령이 26일 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의가 열리는 말레이시아 쿠알라룸푸르에 도착해 본격 일정에 돌입했다.

아세안 정상회의에 참석하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일(현지 시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항에 도착해 공군 1호기에서 내리고 있다. 뉴시스

쿠알라룸푸르에 도착해 현지 동포 간담회로 일정을 시작한 이 대통령은 27일에는 최근 한국인 대상 범죄 문제로 양국 간 공조를 강화하고 있는 캄보디아의 훈 마네트 총리와 정상회담을 하고 온라인 스캠 범죄 대응 공조 및 전략적 동반자 관계의 발전 등에 대해 논의한다. 올해 아세안 의장국인 말레이시아의 안와르 이브라힘 총리와도 정상회담에 나선다. 이 대통령은 27일 아세안+3(한·중·일) 정상회의에서 아세안과 한·중·일 3국 간의 협력 강화를 강조할 방침이다. 전략적 동반자 관계 심화와 무역 투자, 인프라, 방위산업 등 실질적인 협력 강화 방안이 논의될 전망이다.

위성락 국가안보실장은 이 대통령의 이번 방문을 통해 △정부의 아세안 중시 기조 재확인 및 포괄적 전략 동반자 관계의 발전 방향 제시 △아세안과 한·중·일의 다층적 지역 협력 견인 △정부 한반도 정책에 대한 아세안의 지지 확보 등을 기대한다고 밝혔다.



위 실장은 앞선 기자회견에서 “한국과 아세안 간 교류를 더 도약시키고, 인공지능(AI) 등 미래 전략 분야에 대한 협력을 강화하며 온라인 스캠 범죄 등에 함께 대응하는 관계 발전을 도모할 것”이라고 설명했다. 이번 회의에는 다카이치 사나에 일본 신임 총리도 참석할 예정으로, 이 대통령과의 첫 대면이 이뤄질지에도 관심이 집중된다. 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에서의 한·미 정상회담을 앞두고 아세안 정상회의에 참석하는 도널드 트럼프 미국 대통령과 이 대통령 간 만남 가능성에도 관심이 쏠린다.

트럼프, 업적 과시하려 아세안 기간에 泰·캄 평화협정식 주재 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 26일 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의 개최 장소인 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 태국과 캄보디아 간 평화협정 서명식을 주재한 뒤 훈 마네트 캄보디아 총리(가운데), 아누틴 찬위라꾼 태국 총리와 협정문을 들어 보이고 있다. 그간 노벨평화상 수상 의지를 공공연히 드러내 온 트럼프 대통령은 태국과 캄보디아에 아세안 정상회담 기간 동안 평화협정 서명행사를 열 것을 요구해 왔다. 쿠알라룸푸르=AP연합뉴스

재집권 후 첫 아시아 순방에 나선 트럼프 대통령은 이날 아세안 의장국인 말레이시아와 무역협상을 진행하고, 태국과 캄보디아 간 평화협정 서명식을 주재했다.



아세안은 이번 정상회의에서 미국의 무역 압박에서 벗어나기 위한 방안을 모색할 전망이다. 아세안과 한·중·일, 호주, 뉴질랜드로 이뤄진 거대 다자 자유무역협정(FTA)인 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 정상회의를 27일 개최한다. 자유무역 시장을 확대할 방법을 논의하고, 캄보디아·미얀마에서 벌어진 사기 범죄를 근절하겠다는 약속을 담은 공동성명 등을 내놓을 것으로 보인다.

