정상회의장·숙소·이동로 ‘진공 보안’… 손님맞이 ‘이상무’ [2025 경주 에이펙]

“버스나 택시, 현수막 등 곳곳에 에이펙 문구가 있어 곧 정상회의가 열린다는 게 실감이 납니다.”



26일 경북 경주시 경주보문단지 내 경주화백컨벤션센터(HICO·이하 화백센터)에서 만난 경주 시민 박모(45)씨 말이다. 2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 주간을 하루 앞둔 경주 일대는 설렘과 긴장이 교차하는 분위기였다. 경주 에이펙 정상회의장으로 활용되는 화백센터와 새로 들어선 국제미디어센터 주변에선 막바지 점검에 나선 공사 관계자들과 보안 작전에 착수한 듯한 경찰관, 군인 등 경비요원들이 분주하게 움직이고 있었다.

경찰 차량과 사이드카가 25일 경북 경주시 신평동 에이펙 정상회의장인 경주화백컨벤션센터(HICO) 일대에서 순찰을 돌고 있다. 경주=남정탁 기자

◆정상회의장 등 보완작업 및 안전점검 마무리



경주 에이펙 정상회의 주회의장이자 각국 정상들의 회동이 이뤄질 화백센터는 현재 건물 곳곳에 ‘출입금지’ 표시가 걸려 있는 가운데 내외부 공사는 물론 인테리어 장식도 완료된 상태인 것으로 전해졌다. 화백센터 내외부에 설치된 조명은 밝게 켜졌고 외부에 쌓여 있던 자재들은 말끔하게 정리됐다. 화백센터는 총 4층 건물로 각국 정상은 정상회의장, 라운지 등이 있는 2층·3층을 주로 사용할 전망이다. 통유리 너머 화백센터 내부는 탁 트인 복도와 높은 층고로 시원한 개방감을 줬고, 대형 전광판에서는 이곳이 에이펙 정상회의장임을 알리는 영상이 쉴 새 없이 송출돼 분위기를 돋웠다.



세계 각국 취재진이 머물 국제미디어센터는 2층 건물에 브리핑홀, 브리핑룸, 인터뷰룸 및 200여석 규모 식당을 갖추고 있다. 신축 건물의 냄새가 아직 빠지지 않았는데 층고가 높아 시각적으로 시원한 느낌을 줬다. 현장서 만난 한 작업자는 “내일부터는 작업을 할 수 없다고 들었다”며 “오늘 중으로 전기 시설점검과 인테리어 보완 작업 등을 마칠 계획”이라고 전했다. 화백센터 일대에는 철제 펜스가 인도를 따라 설치돼 있고 곳곳에 소방헬기, 경찰특공대 폭발물 처리반 차량 등 삼엄한 모습도 엿보였다. 경주 에이펙 정상회의 준비지원단 관계자는 “각국 정상 경호와 환영 인파 관리를 위한 것”이라고 귀띔했다.

에이펙 참석 정상들의 만찬장인 라한셀렉트 경주호텔 내 컨벤션홀은 일부 관계자를 제외하고 일반인 출입은 통제된 상태였다. 호텔 측은 만찬장을 개보수해 각국 정상과 대표단 입맛에 맞는 다양한 음식을 준비한다. 만찬은 넷플릭스 요리 경연 프로그램 ‘흑백요리사’에 출연한 한국계 미국인 셰프 에드워드 리가 롯데호텔 셰프들과 협업해 준비한다. 에드워드 리는 2023년 미국 백악관에서 열린 한·미 국빈만찬에서 게스트 셰프로 초청된 적 있다.



경주엑스포대공원에 마련된 경제전시장은 다양한 첨단기술을 활용해 대한민국의 역동적인 산업 발전사를 홍보하는 곳이다. 대한민국 산업역사관, 첨단미래산업관, 지역기업관, K경북푸드홍보관, 5한 문화체험관으로 구성됐다. ‘월정교’, ‘불국사 삼층석탑’ 등 경주가 자랑하는 문화재들을 테마로 한국의 반도체·모빌리티·조선해양·바이오·뷰티 산업들을 형상화했다는 평가다. 애초 각국 정상을 위한 만찬장으로 활용될 예정이었던 국립경주박물관 중앙공원 내 에이펙 시설은 기업인들과 일부 정상들 친교의 장으로 활용된다.



◆상인회 “에이펙 기간 동안 바가지요금 근절”



경주지역 12개 주요 호텔의 PRS(정상급 숙소) 35개도 모두 공사가 마무리돼 손님을 기다리고 있다. 각국 주요 인사들이 열차를 타고 내릴 것으로 예상되는 KTX 경주역과 에이펙 정상회의장으로 이어지는 주요 도로 일대는 경광등을 켠 순찰차량과 사이드카 등이 수시로 목격되는 등 보안·경비가 최고 수준으로 올라간 분위기다. 경주 방문 첫 관문인 KTX 경주역 곳곳에는 ‘APEC 2025 KOREA’라고 쓰인 패널, 현수막이 내걸렸고 역사 뒤편 기둥 대형 미디어 패널에서는 경북도와 경주를 홍보하는 영상이 흘러나오고 있었다.



경찰은 경주역의 경우 각국 관계자들이 이용하는 동시에 여러 시민단체 등의 집회도 예고된 만큼 만일의 사태가 발생하면 경찰특공대를 투입하는 등 각종 대비책도 세우고 있다. 2005년 부산 에이펙 정상회의 때 조지 W 부시 전 미국 대통령의 방한에 반대하는 진보진영의 집회가 열린 데다 25일 서울 도심에서도 도널드 트럼프 대통령의 관세 압박을 규탄하는 집회가 동시다발로 열렸기 때문이다. 김상철 경북도 에이펙 준비지원단장은 “에이펙은 경주가 전 세계와 연결되는 역사적인 무대”라며 “완벽한 손님맞이를 위해 전 행정력을 집중하겠다”고 말했다.



경찰은 민간 총기에 대한 일제 단속에도 나섰다. 에이펙 행사 기간에는 경찰관서에 보관 중인 민간 총기 8만4927정의 출고가 금지되고 에이펙 행사장 반경 2㎞ 내에서 화약류 사용과 운반이 금지된다.



상인들도 손님맞이 준비에 한창이다. 경주 황리단길 상가협회는 25일 에이펙 행사 기간 바가지요금 근절을 선언했다. 또 영어권 이외의 외국인 손님들을 위해 영어와 함께 그림으로 상가를 안내하는 ‘픽토그램’ 스티커도 상권 곳곳에 붙였다. 상가마다 외국어 메뉴판과 일회용 앞치마 등을 비치해 외국인 손님의 편의와 위생에 신경을 썼다는 후문이다. 이병희 황리단길 상인회장은 “에이펙 행사 기간에 도로 통제 등 통행 제재가 많아 직원들의 출근이 어려울 것으로 예상되지만, 다들 조금 일찍 출근을 서두르는 등 협조하며 외국인 관광객을 따듯하게 맞이하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지