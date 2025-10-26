주낙영 경주시장 “글로벌 국제도시로 비상 새 전기… ‘대한민국의 품격’ 전 세계에 각인” [2025 경주 에이펙]

“2025 아시아태평양경제협력체(APEC?에이펙) 정상회의를 역대 가장 성공적인 대회로 치러 경주가 신라 천년 수도에서 글로벌 국제도시로 성장하고 있다는 것을 전 세계에 각인시키고, 경주 발전과 웅비(雄飛)의 새로운 전환점으로 삼겠습니다.”



주낙영(사진) 경북 경주시장은 최종고위관리회의 등 경주 에이펙 정상회의 개막을 하루 앞둔 26일 세계일보와 인터뷰에서 “역대 가장 성공적인 에이펙 개최를 통해 경주 발전의 새로운 전기로 삼겠다”고 밝혔다.



주 시장에게 경주 에이펙 정상회의가 갖는 의미는 두 가지이다. 국가 차원에서는 미국과 중국의 갈등으로 전 세계가 불안해하고 있는 상황에서 양국 정상들이 경주에서 만나 새로운 국제질서의 방향성을 확실하게 제시하는 계기가 됐으면 한다는 게 주 시장 바람이다. 그는 “에이펙이 추구하는 가치는 상생과 협력, 포용적 성장”이라며 “에이펙 개최를 계기로 경주가 작은 지방도시에서 세계적인 국제적인 도시로 부상할 수 있는 전환점이 되길 바란다”고 기대했다.



주 시장은 “에이펙 정상회의에 참석하는 21개 회원국 정상이나 영부인, 고위 공직자, 글로벌 최고경영자, 언론인 등에게 경주의 유구하고 찬란한 역사 문화와 전통미 등을 보고 느끼게 하기 위해 불국사와 동궁과 월지 등 주요 문화 유적지 탐방과 신라금관 6점이 한자리에 모이는 신라금관특별전, 수준 높은 문화공연 등의 다양한 프로그램을 마련했다”고 설명했다.



주 시장은 에이펙 정상회의가 경주만의 행사가 아니라 대한민국의 품격을 전 세계에 보여주는 무대라며 경주시민들의 너른 이해와 활발한 역할, 자발적인 참여를 당부했다. 그는 “에이펙은 끝이 아니라 경주의 새로운 출발점”이라며 “포스트 에이펙이 매우 중요하다”고 강조했다. 그는 “이번 에이펙 정상회의는 일회성 행사로 그쳐서는 안 된다”며 “경주의 유산(레거시)으로 남아 경주시민들이 자부심을 갖고 더 나아가 경주가 글로벌 국제도시로 비상하는 새로운 전환점을 삼기 위해 포스트 에이펙 사업 추진에 심혈을 기울이겠다”고 강조했다.

