이사회 내 ‘소비자보호위원회’… 하나금융, 금융권 최초로 설립

하나금융그룹은 금융권 최초로 이사회 내 ‘소비자보호위원회’를 신설하고, ‘그룹 소비자보호 거버넌스’ 체계를 구축한다고 26일 밝혔다.



소비자보호위원회는 금융소비자보호를 그룹의 최우선 가치이자 핵심 경쟁력으로 정착시키기 위해 신설되는 조직이다. 이사회 내 기존 소비자리스크관리위원회에 소비자보호 역할과 기능이 대폭 추가된 형태로 구성된다. 지배구조 내부규범 개정 등 제반 사항을 거친 후 내년 정기 주주총회 정관 개정 작업을 통해 신설될 예정이다.



아울러 그룹은 그룹 소비자보호 거버넌스와 동일한 체계를 자회사 내에 구축한다. 지주와 자회사 간 금융소비자보호 전략의 정합성·실행력을 끌어올리기 위해서다.



함영주 하나금융 회장은 “금융소비자보호와 관련된 모든 규정과 제도를 전면적으로 쇄신하고, 금융산업 소비자보호 문화 확산을 위한 새로운 표준을 제시할 것”이라며 “손님·주주·직원·사회와 장기적 신뢰에 기반을 둔 지속 가능한 성장을 이뤄 나가는 데 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 말했다.

