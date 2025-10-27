[이코노 브리핑] 금감원, 코인 불공정거래 ‘분 단위’ 감시 예고 외

금감원, 코인 불공정거래 ‘분 단위’ 감시 예고

금융감독원은 초단기 시세조종 등 불공정거래 시도를 적발하기 위해 거래 기록을 분 단위로 모니터링할 수 있는 분석 알고리즘을 개발 중이라고 26일 밝혔다. 이에 필요한 데이터 용량을 확보하기 위해 약 2억원을 들여 가상자산 분석 플랫폼 서버도 연내에 증설할 계획이다. 해당 분석 알고리즘은 이상거래 패턴을 미리 학습해 단기 시세조종 등 불공정거래 시도가 발생할 경우 이를 자동으로 적발해 준다. 아울러 금융당국은 가상자산 2단계 법안에 금융투자협회처럼 가상자산 시장에서도 자율 규제 역할을 담당할 법정 협회 설립을 포함하는 것도 검토 중이다.

삼성화재, 英 ‘로이즈캐노피우스’ 지분 추가

삼성화재는 글로벌 보험사인 영국 로이즈 캐노피우스사의 지분 5억8000만달러(약 8000억원) 규모를 추가 인수했다고 26일 밝혔다. 삼성화재는 지난 6월11일 캐노피우스의 대주주이자 미국 사모펀드인 센터브리지가 이끄는 피덴시아 컨소시엄과 주식매매계약을 체결했다. 이후 국내외 감독당국 승인 및 반독점심사 등 인수에 필요한 모든 절차를 마쳤다. 이번 투자로 삼성화재는 캐노피우스의 지분 21%를 추가로 늘리며 총 40%의 지분을 확보했다. 2대 주주 지위를 공고히 하며 대주주인 피덴시아 컨소시엄과 함께 실질적 공동경영 체계를 구축하게 됐다.

삼성전자, 濠서 ‘가장 사랑받는 가전 브랜드’

삼성전자는 호주의 소비자 평가기관인 파인더(Finder)가 주관하는 2025 고객만족어워드에서 ‘가장 사랑받는 가전 브랜드’에 선정됐다고 26일 밝혔다. 파인더는 호주에서 가장 영향력 있는 소비자 평가기관 중 하나로, 가전·통신·금융 등 여러 분야의 브랜드와 제품을 소비자 설문을 기반으로 평가한다. 삼성전자는 인공지능(AI)과 맞춤형 기능을 통한 편리한 사용 경험, 제품의 우수한 성능과 에너지 효율성에서 높은 점수를 받아 가장 사랑받는 가전브랜드로 선정됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지