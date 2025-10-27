부산 ‘안전한 통학로 조성’ 민관 뭉쳤다

부산시는 학생들이 안심하고 등·하교할 수 있는 ‘15분도시 안전한 학교 가는 길’ 조성에 박차를 가하고 있다.



부산시는 24일 시청에서 시 미래혁신부시장 주재로 관련 실·국, 부산경찰청 교통과, 부산교육청 안전총괄과 등 관련 기관과 첫 회의를 열었다고 26일 밝혔다. 참석자들은 안전 통학로 조성을 위해 기존 차도를 이용하는 사업 추진 방식에서 벗어나, 보행자와 차량의 동선을 분리하는 것이 중요하다는 점에 공감했다. 이를 위해 민관 협력을 통해 주요 사업 추진 방향을 논의하고, 문제점을 해결할 협의체를 구성하는 것이 필요하다고 입을 모았다. 이에 시는 경찰청, 교육청, 학부모, 시민단체, 교통·교육전문가 등이 참여하는 ‘15분도시 안전한 학교 가는 길 협의체’를 구성해 머리를 맞댈 계획이다.



협의체는 학교 통학로 사고 실태를 조사하고 개선계획을 논의한 후, 차 없는 길, 보행자 전용 보도, 보행자 안심 도로 3가지 사업유형을 통해 안심 통학로를 조성할 계획이다. 경사지 및 차도와 보도 구분이 명확하지 않은 이면도로 등 사고 위험이 큰 지역이나 학생·학부모 요청이 있는 지역을 우선적으로 선정해 사업을 추진할 예정이다.



협의체는 시민들의 협조와 동의를 구하고, 사업 추진을 위한 합동 점검 및 평가, 결과에 대한 보완까지 연간 2차례 정례 회의와 수시 실무협의회를 통해 안전한 학교 가는 길을 조성할 방침이다. 박형준 시장은 “안전한 통학로 조성은 미래세대를 위한 최우선 과제”라며 “경찰청·교육청, 시민과 함께하는 협력체계를 통해 학생들이 안심하고 걸을 수 있는 15분도시를 만들어 갈 것”이라고 말했다.

