강남권까지 50분… 프리미엄 조경공간 제공 [부동산 특집]

대우건설은 경기 의정부 용현동 267-8 일대에 들어서는 ‘탑석 푸르지오 파크7’(투시도)을 분양하고 있다.

이 단지는 지하 3층~지상 27층, 7개동, 전용면적 59~84㎡ 935가구로 구성된다. 타입별로는 △59㎡A 197가구 △84㎡A 212가구 △84㎡B 127가구 △84㎡C 27가구 △84㎡D 104가구 △84㎡E 99가구 △84㎡F 50가구 △84㎡G 104가구 △84㎡H 15가구다.

의정부 경전철 송산역을 걸어갈 수 있고, 7호선 탑석역(예정)도 가깝다. 탑석역을 통해 서울까지 두 정거장, 강남권역까지는 50분대 도달이 가능하다. 7호선 연장선은 서울 도봉산역에서 양주 옥정지구까지 15.3㎞ 연장하는 노선으로, 2027년 개통 예정이다.

대형 생활편의시설과 초?중?고교도 주변에 자리 잡고 있다. 또 서울시립대 조경학과 김영민 교수가 조경 설계 총괄 디렉터로 참여해 기존 단지들과 차별화된 프리미엄 조경공간을 제공할 예정이다. 1688-0230

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지