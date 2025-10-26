강남 핵심 입지에 교통·학군·편의시설 우수 [부동산 특집]

DL이앤씨는 서울 서초구 서초동 1333번지 일원에 ‘아크로 드 서초’(투시도) 분양을 앞두고 있다. 단지는 지하 4층~지상 39층 아파트 16개동, 전용면적 59~170㎡ 총 1161가구로 조성된다. 이 중 전용 59㎡ 56가구가 일반분양으로 공급된다.

단지는 서초동 내 대표적인 재건축 5개 단지 중 하나인 서초신동아 1·2차 아파트를 재건축해 조성됐다. 강남 핵심지역에 입지해 교통과 학군, 생활편의시설 등 우수한 주거환경을 갖춘 데다 DL이앤씨의 하이엔드 브랜드 ‘아크로’가 적용된 단지로 차별화된 상품성이 돋보인다. 특히 분양가 상한제 적용으로 합리적인 가격에 선보일 전망이다.

아크로 드 서초는 지하철 2호선·신분당선 강남역까지 직선거리로 약 600m 거리에 있어 다양한 편의시설을 누릴 수 있다. 지하철 2·3호선 교대역과 3호선 양재역도 가깝다. 교육 1번지라 불리는 대치동 학원가도 인근에 있어 뛰어난 교육환경을 갖췄다는 평가다. 02-571-1162

