11월 건전증시포럼… ‘AI와 자본시장’ 분석 [재테크 특집]

한국거래소(KRX)가 오는 11월4일 여의도 한국거래소 콘퍼런스홀에서 ‘2025 건전증시포럼’을 개최한다고 26일 밝혔다.



올해 건전증시포럼에서는 ‘인공지능(AI) 시대, 우리 자본시장의 진화와 도전’이라는 주제로 발표 및 토론이 진행될 예정이다. 해당 포럼은 불공정거래 대응 및 투자자 보호 등 자본시장 정책과제를 발굴하고 개선 방안을 논의하는 행사로, 2005년부터 매년 개최되고 있다.

오는 11월4일 ‘2025 건전증시포럼’이 개최되는 한국거래소 전경. 한국거래소 제공

조성준 서울대 교수는 AI 기술이 자본시장에 가져올 변화를 주제로, 강형구 한양대 교수는 자산운용과 트레이딩에서 AI 기술의 영향과 리스크를 주제로 각각 발표할 예정이다. 참가 신청은 한국거래소 홈페이지를 통해 할 수 있다.



11월6일에는 중소·벤처기업 중심의 성장 플랫폼인 코넥스시장 상장법인 33개사가 참여하는 합동 IR(투자설명회)이 한국거래소 마켓스퀘어 2층 홍보관에서 열린다. 행사는 오전 9시부터 오후 5시50분까지 총 3개 세션으로 나뉘어 진행된다. 각 세션마다 11개 기업이 참여해 기업별 1:1 미팅과 질의응답 세션이 이뤄지며, 중간에는 전문가 강연이 마련됐다.

