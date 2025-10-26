인천공항, APEC 손님맞이 이상 無

“인천공항, APEC 손님맞이 이상 무”

인천국제공항공사는 ‘2025 APEC 정상회의’의 성공적 개최를 적극 지원하기 위해 항공보안 및 공항운영 전 분야에서 행사준비에 만전을 기하고 있다고 26일 밝혔다.

인천공항 여객터미널 전경

공사는 정상회의 기간에 맞춰 보안수준을 강화하기 위해 24일 0시부터 11월 1일 자정까지 항공보안등급을 기존 ‘관심’단계에서 ‘주의’단계로 상향해 운영한다.

항공보안등급은 평시, 관심, 주의, 경계, 심각의 5단계로 구분되며, 기존의 ‘관심’ 단계에서 ‘주의’로 상향되면 보안검색 출국 절차 등이 강화된다.

특히 관련 규정에 따라 보안검색 과정에서 촉수검색 및 수하물 개봉검색이 확대되고 굽 3.5cm 이상의 신발을 벗어 X-ray 검색대에 투입하는 등 보안검색 절차가 강화됨에 따라 탑승수속 시간이 다소 늘어날 수 있어 여객들의 유의가 필요하다.

또 원활한 보안검색을 위해 출국 전 칼, 실탄 등 안보위해물품과 100ml 초과 액체류 및 젤류(화장품, 샴푸 등), 공구류 등 기내 반입 금지 물품을 소지하고 있지는 않은지 한 번 더 확인하는 것이 좋다.

공사는 해당기간 중 관계기관 협조를 바탕으로 공항 주요 시설물에 대한 현장점검을 강화하는 한편, 출국장 운영시간을 확대하고 보안검색인력을 추가투입 하는 등 보안등급 상향에 따른 여객불편을 최소화할 계획이다.

공항운영 측면에서도 △APEC 전용 안내 데스크 설치 △각 국 귀빈의 전용기 수용을 위한 주기장 추가 확보 △경주 행 시외버스 노선 증편 △수하물 배송 서비스(유료) 도입 등 행사기간 여객편의 제고를 위해 다양한 서비스를 확대 시행할 계획이다.

공사는 15일부터 28일까지 하루 평균 약 900명의 인력과 120대의 장비를 투입해 여객터미널, 화물터미널, 주차장, 주변도로 등 공항 전 구역의 환경미화를 진행한다. 주요 시설물에 대한 시설점검 및 유관기관 합동 비상 대응훈련 시행 등을 통해 공항 내 안전관리 및 비상대응역량도 강화했다.

이 뿐만 아니라 1일에는 APEC 정상회의에 대비한 유관기관 합동 대테러 훈련 시행을 통해 테러대응 역량을 점검했으며, 23일에는 공항구역 내 불법드론 비행으로 인한 피해를 예방하기 위해 인천공항 인근 공원 등에서 ‘민관 합동 불법드론 비행금지 합동 안내 캠페인’을 진행했다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “대한민국 관문공항의 운영기업으로서 공항운영 전 분야에서 손님맞이 준비에 만전을 기함으로써 APEC 정상회의의 성공적인 개최를 적극 지원할 계획이다”며 “행사 기간 중 보안등급 상향으로 탑승수속 시간이 다소 늘어날 수 있는 만큼 평소보다 여유 있게 공항에 도착해 주시고 강화된 보안검색 절차에도 적극 협조해 주실 것을 당부드린다”고 말했다.

