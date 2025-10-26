"국정자원 화재로 정부부처 피해 최소 95억원 추산"

국가정보자원관리원(이하 국정자원) 화재에 따른 피해액이 최소 95억원으로 추산된다고 조국혁신당 차규근 의원이 26일 밝혔다.



국회 기획재정위원회 소속인 차 의원이 국회예산정책처에 의뢰해 제출받은 자료에 따르면 정부부처 7곳, 시스템 54개에 대한 피해추산액은 총 95억4천500만원으로 집계됐다.

과학기술통신부 우정사업본부는 우편정보 검색, 우표 포털 등 시스템 34개에서 총 79억6천600만원을 신고했는데 현재까지 피해추산액의 84%를 차지했다.



소방청은 사상자 관리 시스템인 '119구급 스마트시스템'과 환자 정보를 공유하는 '구급활동정보 병원제공시스템' 운영과 관련해 7억1천만원의 피해를 예상했다.



교육부는 한국어능력시험(TOPIK)과 한국사능력검정시험 운영에 각각 관련된 3억1천500만원과 3억5천300만원을 손해액으로 전망했다.



국무조정실은 대테러센터 홈페이지, 조세심판정보시스템, 정부업무평가포털 등 시스템 7개에서 총 9천800만원의 피해가 발생했다고 봤다.



이 밖에도 국가데이터처 6천700만원, 문화체육관광부 2천800만원, 원자력안전위원회 900만원 등의 피해액이 각각 추산됐다.



차 의원은 지난 23일 기준 국정자원 화재로 피해가 확인된 정부부처는 16곳에 시스템 302개이며, 시스템 248개는 피해 추정이 불가하거나 곤란한 상황이라고 설명했다.



차 의원은 "현재까지 확인된 국가정보자원관리원의 화재 피해추산액은 약 100억원이지만, 아직 확인되지 않은 부처까지 포함하면 이보다 더 클 것"이라며 "정부는 복구와 화재 피해 예방안 마련에 최선을 다해주길 바란다"고 말했다.

<연합>

