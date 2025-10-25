김민석 총리 “이태원 참사, 공적 책임·안전망 붕괴가 부른 재난”

김민석 국무총리는 25일 이태원 참사와 관련해 “단순한 사고가 아니라 공적 책임과 공적 안전망의 붕괴가 불러온 참담한 재난이었다”고 마했다.

김 총리는 이날 서울시청 광장에서 열린 ‘10·29 이태원참사 3주기 시민 추모대회’에 참석해 “진상을 규명하고 책임자를 처벌하라는 유가족들의 절규 앞에 우리는 아직 자유롭지 못하다”며 이같이 밝혔다.

김민석 국무총리가 25일 서울시청 광장에서 열린 이태원 참사 3주기 시민추모대회에서 추도사를 하고 있다. 연합뉴스

김 총리는 “이재명 대통령이 ‘국가가 존재하는 가장 근본적인 이유는 국민의 생명과 안전을 지키기 위함이다. 한없이 무거운 책임을 느낀다’고 말씀하셨다”고 전했다.

김 총리는 “국민의 생명과 안전이야말로 국가의 첫 번째 존재 이유”라며 “이태원 참사 이후 재난 대응 기준이 정비되고 예방 체계 강화됐지만 아직도 풀어야 할 숙제가 많다”고 지적했다.

그는 “며칠 전 정부의 합동 감사를 통해 사전 대비 미흡과 총체적 부실 대응이 참사의 원인이었다는 것이 다시 확인됐다”며 “책임에 상응하는 조치를 계속 취해가겠다”고 약속했다. 그러면서 “추모 위원회 위원장으로서, 정부를 대표해 약속드린다”고 강조했다.

김 총리는 추모사를 마친 뒤 외국인 희생자 유가족들의 손을 잡으며 위로를 건네기도 했다.

이날 추모대회는 10·29 이태원 참사 유가족협의회와 행정안전부, 서울시가 공동 개최했다. 참사 이후 유가족과 정부가 공동으로 개최한 것은 이번이 처음이다.

