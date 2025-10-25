6년 만에 판문점 회동 재연될까… 트럼프 “김정은 만나고 싶다”

4박5일간 아시아 순방길에 오르는 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국에서 김정은 북한 국무위원장을 만나고 싶다는 뜻을 밝혔다.

AFP·로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 24일(현지시간) 백악관에서 김 위원장과 회동 가능성에 관해 묻자, “그렇게 하고 싶다. 그는 우리가 그쪽으로 간다는 것을 알고 있다”고 말했다.

지난 2019년 6월 30일 도널드 트럼프 미국 대통령과 북한 김정은 국무위원장이 판문점 자유의 집 앞에서 만나 악수하고 있다. 연합뉴스

트럼프 대통령은 “우리는 (김 위원장 측에) 한국 방문을 알려줬다”며 “그도 내가 간다는 것을 알고 있다”고 강조했다. 그러면서 김 위원장과의 만남에 대해 “100% 열려 있다. 나는 그와 아주 잘 지낸다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령이 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 한국에서 김 위원장을 만나고 싶다는 메시지를 북한에 전달했다는 의미로 풀이된다.

김 위원장이 호응할 경우 2019년 6월 판문점에서 이뤄진 트럼프 대통령과 김 위원장 간의 ‘깜짝 회동’이 재연될 수 있다는 기대감이 나온다.

앞서 트럼프 행정부 고위 당국자는 이날 대언론 전화 브리핑에서 트럼프 대통령이 김 위원장을 만날 가능성이 있냐는 질문에 “대통령이 물론 미래에 김정은을 만나고 싶다는 의지를 표명했지만, 이번 순방 일정에는 없다”고 답했다. 다만 “물론 변동이 생길 수는 있다”고 가능성은 열어뒀다.

트럼프 대통령은 24일 오후 늦게 전용기 에어포스원을 타고 워싱턴 DC를 출발해 4박 5일간 말레이시아, 일본, 한국을 차례로 방문한다.

