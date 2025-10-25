“단풍 나들이, 고속도로 혼잡할 듯”…서울→부산 ‘5시간 50분’

토요일인 25일은 선선한 가을 날씨와 단풍 소식 등으로 고속도로 교통량이 평소보다 많겠다.

전주시 제공

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 이용 차량은 586만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로, 지방에서 수도권으로 각각 46만 대가 이동하겠다.

지방 방향 정체는 경부선, 영동선을 위주로 오전 11시쯤부터 정오까지 한 시간가량 가장 혼잡하겠다. 정체는 오후 8시쯤 해소될 전망이다.

서울 방향은 오후 6시부터 오후 7시까지 가장 혼잡하고 오후 9시쯤 정체가 해소되겠다.

오전 10시 요금소 출발 기준 서울에서 지방 주요 도시까지 예상소요시간은 △부산 5시간 50분 △울산 5시간 30분 △강릉 3시간 40분 △양양 2시간 40분(남양주 출발) △대전 2시간 50분 △광주 4시간 40분 △목포 5시간(서서울 출발) △대구 4시간 50분이다.

지방 주요 도시에서 서울까지는 △부산 5시간 40분 △울산 5시간 20분 △강릉 2시간 50분 △양양 1시간 50분(남양주 도착) △대전 2시간 20분 △광주 3시간 40분 △목포 4시간(서서울 도착) △대구 4시간 40분이 걸리겠다.

