코오롱그룹, 사장단 인사…코오롱글로벌 김영범 대표 내정

코오롱그룹이 김영범 코오롱ENP 대표이사 사장을 코오롱글로벌의 대표이사로 내정했다.

코오롱글로벌 김영범 대표이사 사장. 코오롱 제공

24일 코오롱은 그룹의 미래성장을 책임질 신사업 분야를 중심으로 총 31명에 대한 정기 임원인사를 단행했다고 밝혔다.

신임 김영범 코오롱글로벌 대표이사는 사업 포트폴리오 다각화를 통한 부동산·환경·에너지 토탈 프로바이더(Total Provider)로의 성장을 이끈다.

이와 함께 코오롱인더스트리 FnC부문 대표이사에는 최고재무책임자(CFO)를 역임해 패션업 이해도가 높은 김민태 코오롱ENP 부사장을 내정했다.

코오롱제약 대표이사에는 코오롱티슈진을 맡고 있는 전승호 대표이사가 겸임으로 내정돼 그룹 헬스케어사업 전반을 담당한다.

지난해 출범한 첨단복합소재 전문기업인 코오롱스페이스웍스의 안상현 대표이사는 전무에서 부사장으로 승진했다. 그룹의 혁신소재 경쟁력 확보에 역량을 집중한다.

코오롱모빌리티그룹 대표이사인 최현석 전무도 부사장으로 승진했다.

신규 임원은 총 14명으로 그 중 8명을 40대로 발탁해 그룹 성장을 위한 변화와 혁신에 속도를 더하고 경영 환경 변화에 긴밀하게 대처하는 역할을 맡는다.

코오롱그룹은 "지난해부터 그룹 전반적으로 진행 중인 사업재편 작업을 성공적으로 완수하는 한편 전략사업에 강한 추진력을 불어넣어야 할 시기"라고 밝혔다.

이어 "안정을 기하는 동시에 40대 임원 비중을 확대해 미래 성장동력을 강화하는 인사를 했다"고 강조했다.

