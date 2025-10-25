유통업계, 겨울 패딩부터 따뜻한 먹거리까지 다양한 할인 행사 펼쳐

추워진 날씨에 맞춰 유통업계가 겨울 패딩부터 제철 굴·새우 등 따뜻한 시즌 먹거리까지 다양한 할인 행사를 선보인다.

롯데백화점은 잠실 롯데월드몰에서 26일까지 인기 웹툰 35개의 굿즈를 동시에 만나볼 수 있는 '2025 월드 웹툰 페스티벌' 팝업스토어가 열린다. 지하 1층에서부터 4층까지 5개 층에 걸쳐 11개의 특색 있는 팝업 공간이 조성되며 1천200여종의 IP 테마 굿즈를 선보인다. 본점 9층에서는 30일까지 디자이너 브랜드 '시야쥬'의 팝업스토어가 열린다. 시야쥬 전 제품을 20% 할인 판매하며 특별 아이템을 선정해 최대 70% 할인 혜택을 제공한다.

신세계백화점은 강남점 5층 뉴스페이지에서 여성 패션브랜드 '티백' 팝업스토어를 29일까지 만나볼 수 있다. 방송인 서정희와 협업한 캐시미어 100% 코트, 오가닉 코튼 티셔츠 등을 판매한다. 팝업 기간 최대 50% 할인하며 30만원 이상 구매한 고객에게는 서정희의 '살아있길 잘했어' 사인 도서를 증정한다. 신세계백화점이 직접 운영하는 럭셔리 뷰티 편집숍 시코르는 26일까지 '시코르데이'를 열고 회원 등급별 최대 15% 할인 혜택을 제공한다. 시코르 자체 개발 '샤인 메쉬 쿠션'을 30% 할인하는 등 브랜드별 프로모션도 풍성하게 준비됐다.

현대백화점은 겨울 패딩을 찾는 고객을 위해 무역센터점·목동점에서 프리미엄 패딩 팝업 스토어를 운영한다. 운영 브랜드는 무역센터점 무스너클·노비스, 목동점 노비스·캐나다구스다. 매장은 올겨울 시즌 운영된다. 판교점에서는 점포 내 위치한 카페 브랜드 15개가 참여하는 '커피 페스타'를 연다. 행사 기간 15개 브랜드 매장을 방문해 각 매장의 시그니처 메뉴를 마시는 고객에게는 구매 금액의 50%를 현대백화점그룹 통합 멤버십 H포인트로 제공한다.

이마트는 쌀쌀해진 날씨에 맞춰 제철 수산물을 저렴하게 판매한다. 29일까지 봉지굴(250ｇ)을 신세계포인트적립과 행사카드로 결제시 정상가 9천980원에서 4천990원으로 할인한다. 탱글탱글한 식감과 단맛이 특징인 달마새우 회는 100ｇ당 7천984원에 만나볼 수 있다. 국산 생새우, 모둠회 등도 할인한다.

홈플러스는 29일까지 인공지능(AI)으로 엄선한 제철 먹거리를 파격가로 제공하는 'AI 물가안정 프로젝트'를 전개한다. '보먹돼 삼겹살·목심', '제주 타이벡 햇밀감', '12Brix 황금사과', '칠레산 항공직송 블루베리' 등이 주요 할인 품목이다. '김포(김장포기)족'을 위한 포기김치 온라인 사전 예약 행사도 있다. 자체 의류 브랜드인 'F2F'의 신상품 덕다운 베스트는 3만원 이하의 파격가에 판매한다.

롯데마트는 29일까지 '슈퍼 세이브 위크'를 진행한다. 가을 별미인 생굴과 꽃게를 각각 100ｇ당 1천990원, 1천240원에 특가 판매한다. 농산 매대에서는 청도반시, 햇 흙당근도 할인가에 만나볼 수 있다. 26일까지는 사과대추와 단감, 블루베리 등을 특가로 판매하며 인기 가공식품에도 원플러스원(1+1) 등 증정 혜택이 있다.

신세계사이먼은 26일까지 여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛 전점에서 연중 최대 규모의 쇼핑 축제 '슈퍼 새터데이'가 열린다. 블랙 프라이데이보다 한 달 앞서 진행하는 아울렛판 '블랙 프라이데이'로 럭셔리·컨템포러리·캐주얼·스포츠·키즈 등 전 카테고리 브랜드가 자체적으로 아울렛 가격에서 최대 30% 추가 할인 등 연중 최대 규모의 혜택을 선보인다.

쿠팡은 다음 달 2일까지 가을·겨울 시즌 필수 아이템을 할인하는 '맨투맨&후디 페어'를 연다. 게스·커버낫·세터·널디·말본 등 인기 브랜드 40여 개가 참여해 올가을 트렌드인 '편안한 스트리트 무드'를 반영한 패션 아이템을 선보이는 행사다. 3만원 이상 구매 시 3천원, 5만원 이상 구매 시 5천원 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 게스, 세터, 널디 등 일부 브랜드 상품에는 즉시 할인 혜택도 제공된다.

SSG닷컴은 26일까지 '쓱닷컴 22Week' 행사를 열고 신선식품과 가공식품을 합리적인 가격에 선보인다. 제주햇감귤, 1등급 한우등심, 동원 라이트스탠다드참치 등이 타임딜로 판매되고 김, 고추장, 핫도그 등은 원플러스원(1+1) 증정 행사가 적용된다. 구매 금액별로 즉시 사용할 수 있는 할인 쿠폰도 지급된다.

롯데온은 28일부터 30일까지 '디스커버리' 전 상품을 최대 할인가에 판매하는 '디스커버리 오픈런'을 진행한다. 최대 10% 결제할인 혜택과 무료반품 1회, 금액대별 사은품을 받을 수 있다. 29일부터는 '내셔널지오그래픽 F/W 인기아이템 특별할인전'이 진행된다.

11번가는 겨울철 생활가전을 한자리에 모은 '포근한 생활가전 특가전'을 26일까지 진행한다. 카본매트·온수매트·전기요 등 온열매트를 비롯해 가습기, 히터, 온풍기 등 생활가전 제품들을 최대 30% 즉시 할인가로 선보이는 행사다.

