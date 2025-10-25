김동연, 임기 내 ‘100조 투자유치’ 향한 미국行…조기 달성 관심

김동연 경기도지사가 임기 내 100조 투자유치 조기 달성을 위한 미국 출장길에 오른다.

24일 도에 따르면 김 지사를 단장으로 하는 경기도 대표단은 26일부터 다음 달 1일까지 5박7일간 미국 보스턴과 워싱턴 D.C.를 방문해 대미외교와 투자유치 활동을 이어갈 예정이다.

김동연 경기도지사(오른쪽)가 지난해 10월 미국 뉴욕에서 캐시 호컬 주지사(왼쪽)와 면담하고 있다. 경기도 제공

김 지사의 미국 방문은 이번이 5번째다. 그동안 글로벌 기업 투자유치 등 경제영토 확장과 혁신동맹 구축에 초점을 맞춰왔다.

이번 방문 역시 해외투자 유치와 외교 외연 확장에 무게를 뒀다. 보스턴에선 차세대 비즈니스를 이끌어가는 세계한인경제무역협회 기업인과 바이오, 인공지능(AI), 기후테크 분야에서 핵심적 역할을 담당하는 한국계 과학자, 엔지니어, 기업인 등을 만난다. 이들과 경기도의 교류 협력 방안을 논의할 예정이다.

아울러 개별 기업과 투자협약을 맺고 도내 직접 투자를 유도하기 위한 상담을 진행한다.

워싱턴 D.C.에서는 미국 국가이익연구소(CNI)·한국정책학회·경기연구원이 공동주최하는 ‘싱크탱크 콘퍼런스’에 참석한다.

