아세안정상회의, 26일 말레이서 개막…한·미·일 등 정상들 집결

동남아시아에 위치한 말레이시아 수도 쿠알라룸푸르에 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)과 한·미·일 각국 정상이 모두 집결한다. 미·중 패권 다툼이 이어지는 가운데, 쿠알라룸푸르는 세계 주요국 정상이 모이는 ‘외교 각축장’이 될 전망이다.

24일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 26일∼28일 쿠알라룸푸르에서 아세안 정상회의가 열린다. 이번 정상회의에는 아세안 회원국 10개국 중 제재 대상인 미얀마를 제외한 9개국 정상과 이재명 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 리창 중국 총리, 다카이치 사나에 일본 총리, 앤서니 앨버니지 호주 총리, 마크 카니 캐나다 총리, 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령, 시릴 라마포사 남아프리카공화국 대통령 등 세계 주요국 정상들이 참석한다.

오는 26∼28일 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의가 열리는 말레이시아 쿠알라룸푸르에 설치된 아세안 정상회의 로고. AFP연합뉴스

‘우회 수출지대’로서 미·중 무역전쟁에 끼인 아세안 각국은 이번 회의를 계기로 미국의 고관세 등 무역 압박 완화와 다른 주요 경제국과의 무역 협력 강화 등을 모색한다. 올해 아세안 의장국인 말레이시아의 안와르 이브라힘 총리는 회의 첫날인 26일 트럼프 대통령과 미국과 무역협상 타결을 발표할 것으로 예상된다. 이를 위해 말레이시아는 2400억 달러(약 345조원) 규모의 미국산 석유 등 에너지, 여객기, 옥수수 등 농산물 구매·투자를 미국 측에 약속할 방침이다.

트럼프 대통령은 26일 태국과 캄보디아 간 평화협정 서명식을 안와르 총리와 함께 주재해 아세안 정상회의를 자신이 전쟁을 끝내고 평화를 가져오는 대대적인 외교 이벤트 무대로 만들 계획이다. 노벨 평화상 수상 의지를 드러내온 트럼프 대통령은 그간 아세안과 태국·캄보디아에 자신이 주재하는 평화협정 서명 행사를 아세안 정상회담 기간에 열 것을 요구했다. 이에 태국과 캄보디아는 최근 평화협정 협상을 진행해 ▲국경 지대 중화기 철수·지뢰 공동 제거 ▲온라인 사기 등 범죄 단속 등 주요 항목에서 합의에 도달했다.

이외에도 한국은 물론 세계적인 이슈로 떠오른 캄보디아·미얀마 등지의 범죄단지(사기 작업장) 문제도 아세안 정상회의의 주요 의제로 다뤄질 가능성이 있다. 이달 중순 미 재무부는 캄보디아에서 대규모 사기 작업장을 운영해온 혐의를 받는 ‘프린스 그룹’을 초국가적 범죄조직으로 규정하고 146건의 무더기 제재를 발표했다. 미국은 자국민에 수십억 달러의 사기 피해를 준 범죄조직들이 캄보디아·태국 등에서 어떻게 활동할 수 있었는지 이들 국가에 설명을 요청할 가능성이 있다. 이에 따라 아세안은 공동성명 등을 통해 회원국이 협력해 동남아 지역의 사기 범죄를 단속하겠다는 약속을 내놓을 것으로 예상된다.

다른 한편으로 아세안은 오는 27일쯤 아시아·태평양 지역 거대 다자 자유무역협정(FTA)이자 중국이 주도하는 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 정상회의를 개최, 미국의 무역 압박을 덜어줄 수 있는 자유무역 시장 확대를 모색하기로 했다. RCEP 정상회의에는 아세안 정상들과 리창 총리, 다카이치 총리, 앨버니지 총리 등 회원국 정상들은 물론 룰라 대통령, 라마포사 대통령 등이 참석한다. 특히 브릭스(BRICS) 주요 회원국 정상들이 이 자리에 함께함으로써 아세안과 브릭스의 협력 논의가 물꼬를 틀 수 있다고 홍콩 일간 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 관측했다. RCEP 회원국은 현재 아세안 10개국과 한국·중국·일본·호주·뉴질랜드 등 총 15개국이다.

