공수처장 “‘감사원 표적 감사’ 수사 마무리 단계… 연내 성과”

윤석열정부 시절 감사원의 이른바 ‘표적 감사’ 의혹을 수사하는 고위공직자범죄수사처(공수처)의 오동운 처장이 해당 수사가 마무리 단계라고 24일 밝혔다.

오 처장은 이날 국회 법제사법위원회의 공수처 등에 대한 국정감사에서 더불어민주당 박균택 의원이 “최재해 감사원장이 고발당한 것이 3년이 돼 간다”고 지적하자 이 같이 답했다.

오동운 고위공직자범죄수사처장이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회의 공수처 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴스1

박 의원은 오 처장을 향해 “임명권자가 윤석열 전 대통령이었기 때문에 그 영향을 받는 것 아닌가”라며 공수처의 감사원 수사가 더디다는 취지로 일갈했다.

이에 오 처장은 “전혀 아니다”라며 “제한된 인력 하에서 최선을 다하고 있다”고 강조했다.

오 처장은 최 원장과 유병호 감사위원 사건, 최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 뇌물 사건 정도가 공수처에 남아있다고 설명했다.

박 의원이 “밤새 남아서 기록을 한 번 읽어보시라”고 따지자 오 처장은 “그런 심정으로 일하고 있다”고 했다.

오 처장은 박 의원이 ‘11월 안에 사건을 처리할 수 있나’라고 거듭 묻자 “11월, 12월에 다 성과를 낼 수 있도록 (하겠다)”고 말했다.

최 원장은 윤석열정부 출범 첫해인 2022년 전현희 당시 국민권익위원장을 사직시키려 정기감사가 아닌 특별감사 명목으로 권익위에서 각종 자료를 제출받는 등 표적 감사를 했다는 의혹을 받고 있다. 전 전 위원장은 같은 해 최 원장과 당시 감사원 사무총장이었던 유 감사위원 등을 직권남용 권리행사 방해 등 혐의로 공수처에 고발했다.

