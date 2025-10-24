시진핑, 11년 만에 방한…한국, 미국과 정상회담 예정

시진핑 중국 국가주석이 30일부터 2박3일 간 한국을 국빈 방문한다. 이는 박근혜 전 대통령 재임 당시인 2014년 이후 11년 만이다.

중국 외교부는 24일 “대한민국 이재명 대통령의 초청에 응해 시진핑 국가주석이 10월30일부터 11월1일까지 한국 경주에 가서 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 제32차 비공식 정상회의에 참석하고, 한국에 대한 국빈 방문을 진행한다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽부터), 이재명 대통령, 시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스·뉴스1

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 “중국과 한국은 이웃 국가이자 협력 파트너”라며 “중국은 중한 관계를 중시하고, 대(對)한국 정책은 안정성과 연속성을 유지하고 있다”고 말했다.

그는 이어 “이번 방문은 시진핑 주석이 11년 만에 한국에서 진행하는 국빈 방문이며, 이재명 대통령 취임 후 중·한(한·중) 정상의 첫 만남”이라고 덧붙였다. 그러면서 “중국은 한국과 함께 수교의 초심을 지키고 선린 우호와 호혜 윈윈을 견지하면서 중·한 전략적 협력 동반자 관계의 끊임없는 전진·발전을 추동할 용의가 있다”고 강조했다.

시 주석은 이번 국빈 방문 기간 도널드 트럼프 미국 대통령(30일), 이재명 대통령(11월1일)과 연쇄 정상회담을 열 예정이다. 시 주석은 이번 에이펙 정상회의에 차기 개최국 정상으로서 연설도 예정돼 있다.

올해 초부터 고율 관세와 무역 보복을 주고받으며 갈등을 빚어온 트럼프 대통령과의 대면 회담이 한국에서 성사되면서 양국의 대치 국면이 분수령을 맞게 됐다. 이 대통령과는 한중 동반자 관계 발전과 한반도·북한 이슈에 관해서도 의견을 교환할 것으로 보인다.

