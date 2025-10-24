시몬스는 롯데백화점 인천점 5층 행사장에서 다음 달 9일까지 ‘시몬스XN32’ 팝업스토어를 선보인다고 24일 밝혔다. 지난 8월 신세계백화점 하남점에 이은 두 번째 팝업스토어다.

롯데백화점 인천점에 ‘시몬스XN32’ 팝업스토어 오픈. 시몬스 제공

이번 팝업스토어는 결혼을 앞둔 예비부부와 이사를 준비 중인 가족 단위 고객 등에게 시몬스와 아이슬란드에서 온 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32의 다양한 인기 모델을 소개한다.

시몬스 부스에서는 시몬스의 최상위 매트리스 라인 ‘뷰티레스트 블랙’의 인기 모델 ‘켈리’, ‘데보라’가 고객을 맞이한다. 뷰티레스트 블랙은 시몬스 고유의 바나듐 포켓스프링 중에서도 3중 나선 구조의 ‘어드밴스드-포켓스프링’이 내장돼 섬세하면서도 세련된 지지력을 구현한다. 이를 통해 소비자들 사이에서 숙면을 완성하는 ‘초프리미엄 침대’로 인기를 끌며 연평균 20%의 성장률을 기록하고 있는 모델이다.

여기에 유니크한 패브릭 소재에 벨벳 파이핑 포인트를 더한 ‘라시드’와 클래식한 애쉬 원목 소재의 ‘바우드’ 등 각종 인기 프레임이 함께 비치돼 소비자들의 선택의 폭을 넓혔다. 파이핑 포인트란 옷이나 침구 등에 얇은 천이나 실로 테두리, 또는 가장자리를 덧대어 강조한 디자인 기법이다.

N32 부스에서는 국내 전동침대 시장을 선도하고 있는 ‘N32 모션베드’부터 토퍼계의 에르메스로 불리는 ‘N32 레귤러 토퍼’, 국내 폼 매트리스 시장에 지각변동을 일으킨 ‘N32 폼 매트리스’, 3대 펫 안심인증을 획득한 펫 매트리스 ‘N32 쪼꼬미’까지 N32 전 라인업을 만날 수 있다.

N32 모션베드는 5개의 플레이트로 구성돼 세밀하고 자유롭게 각도 조절이 가능한 제품이다. 사용자의 취향 및 라이프스타일에 따라 5가지 모션을 구현할 수 있으며, 원하는 각도를 3개까지 설정해 저장하는 기능도 탑재했다. 특히 '안전 센서'와 '스판 안전 가림천'이 장착돼 탁월한 안전성을 자랑하며, 블루투스 연결을 통해 스마트폰 어플리케이션(앱)으로 손쉽게 작동, 제어할 수 있다.

모션베드는 기존 폼 매트리스의 고질적 단점인 열감, 쏠림 현상을 획기적으로 개선한 N32 폼 매트리스와 결합된다. 해당 제품은 소비자가 선정한 ‘2025 퍼스트브랜드’ 폼 매트리스 부문 대상을 수상했으며, 우수한 통기성을 지닌 AR폼과 매트리스 상단의 천연 식물성 린넨 자가드 원단이 어우러져 피부 자극을 최소화한다.

N32 폼 매트리스를 비롯한 N32 매트리스 전 제품은 아이슬란드 청정지역의 유기농 해조류와 식이섬유인 셀룰로오스를 함유한 ‘아이슬란드 씨셀™’ 소재를 사용해 지난해 1월 비건표준인증원으로부터 비건 인증을 획득했다. 뿐만 아니라 최근에는 독일 피부과학 시험 연구기관인 더마테스트로부터 ‘엑설런트(Excellent)’ 등급을 획득하며 피부 안전성까지 입증했다.

최근 주요 특급호텔에 연이어 입점하며 국내 펫 매트리스 시장을 선도하고 있는 ‘N32 쪼꼬미’도 만나볼 수 있다.

N32 쪼꼬미는 국내 최초 펫 세이프티 인증(한국애견협회), 비건 인증(비건표준인증원), 라돈·토론 안전제품 인증(한국표준협회) 등 ‘3대 펫 안심 인증’을 획득해 반려동물의 안전한 수면 환경을 선도하고 있다.

팝업스토어 오픈을 기념해 방문객들에게 다채로운 할인 혜택과 풍성한 사은품을 선사한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 증정하며 조기 소진될 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지