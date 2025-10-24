알리익스프레스, 캠핑·하이킹·할로윈 제품 안전성 선제적 점검...“기준 미달 품목 판매 중단”

알리익스프레스는 가을 시즌을 맞아 한국수입협회(KOIMA)와 협력해 캠핑용품과 하이킹, 할로윈 제품 203개에 대한 안전성 검사를 선제적으로 실시했다고 24일 밝혔다.

검사 결과, 전체의 92.2%에 해당하는 187개 품목이 국내 안전 기준을 충족했다. 기준에 미달한 16개 품목(7.8%)은 즉시 판매를 중단한데 이어 플랫폼 내 재등록도 차단했다. 소비자 피해를 막기 위해 신속한 조치다.

이번 선제 점검 조치는 지난해 9월 알리익스프레스와 한국수입협회가 체결한 업무협약(MOU) 일환이다. 계절별 수요가 높은 상품을 집중 점검해 소비자 피해를 예방하고 신뢰할 수 있는 쇼핑 환경을 마련하기 위해서다.

국내 주요 시험검사기관 5곳(KTR, KCL, KATRI, KOTITI, FITI)과의 협업을 통해 7월부터 9월까지 가을철 인기 품목의 안전성을 점검했다. 검사 대상에는 캠핑 식기·장비·매트 등 주요 캠핑용품과 하이킹 장비, 운동복 등이 포함됐다.

국내 KC 안전 기준에 부합하지 않는 제품에 대해 즉각적인 판매 중단과 재유통 차단 조치를 했다.

알리 관계자는 "가을철을 맞아 캠핑·레저 용품 수요가 급증하면서 소비자 안전에 대한 플랫폼의 책임 역시 중요해지고 있다"며 "앞으로도 소비자들이 안심하고 쇼핑할 수 있는 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

한편 알리익스프레스는 2024년 9월 한국수입협회와 업무협약을 체결한 이후 올해 8월까지 진행된 검사에서 제품들이 국내 안전기준을 통과해 시장에서 안전하게 유통하고 있다. 기준 미달 제품에 대해서는 즉시 판매 중단 및 재유통 차단 조치로 소비자 안전을 확보했다.

카테고리별 검사 결과, 식품용기에서 가장 높은 합격률을 기록했으며, 이어 캠핑·하이킹·스포츠용품, 의류 및 생활용품 순으로 높은 적합률을 보였다. 화장품, 유아·아동제품, 물놀이제품 분야는 안전성을 지속 개선해 나가고 있으며, 특히 유아·아동제품은 중점 관리 대상으로 분류해 운영하고 있다.

