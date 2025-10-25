2025 성동구 일자리박람회 성황 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

24일 서울 성동구청 대강당에서 열린 '2025 성동구 일자리박람회'를 찾은 구직자들이 일자리를 찾고 있다.

24일 서울 성동구청 대강당에서 열린 '2025 성동구 일자리박람회'를 찾은 구직자들이 안내문을 보고 있다.

24일 서울 성동구청 대강당에서 열린 '2025 성동구 일자리박람회'를 찾은 구직자가 이력서용 사진을 찍고 있다.

이번 박람회는 성동구와 고용노동부 성동광진고용복지플러스센터가 공동으로 주관·주최하며 성동구 및 인근 자치구 소재 18개 기업이 참여했다. 현장 면접 참여를 희망하는 구직자는 행사 당일 구직 신청서, 이력서, 자기소개서 등을 지참한 후 구직 등록하면 원하는 기업 인사 담당자와 현장 면접을 볼 수 있다.

성동구는 일자리박람회에서 채용이 성사되지 않은 구직자를 위해 성동구 희망일자리센터에서 개인별 일자리 상담을 제공하고 일자리 매칭을 실시할 예정이다.

