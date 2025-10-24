李대통령, 첫 대구行…"집값 해결 위해서라도 균형발전 중요"

이재명 대통령은 24일 대구 엑스코에서 열린 '대구의 마음을 듣다' 타운홀미팅에 참석했다.



대구·경북(TK) 지역은 보수 세가 강한 지역인 동시에 이 대통령의 고향(경북 안동)이 있는 곳으로, 이 대통령이 대구를 찾은 것은 취임 후 처음이다.

특히 이날 행사에서 이 대통령은 최근 수도권을 중심으로 한 부동산 가격 급등 문제를 거론하며 "이를 해결하기 위해서라도 지역균형발전은 정말 중요한 과제"라고 설명했다.



그러면서 "최근 집 문제 때문에 시끄러운데 전 세계에서도 우리나라 수도권 집값이 소득 대비 가장 높은 편에 속한다. 정말 쉽지 않은 문제"라며 "이 문제가 계속 시정되지 않으면 일본처럼 언젠가 '잃어버린 30년'이 시작될 것"이라고 지적했다.



이어 "대통령실이 있는 용산은 복잡하고 사람이 많아 집이 부족해서 난리인데, 지방에는 사람이 없다고 한다"며 균형발전의 중요성을 거듭 강조했다.



균형발전을 강조하는 과정에서 고(故) 박정희 전 대통령을 언급하기도 했다.



이 대통령은 "대구·경북 국민이 자랑스럽게 생각하는 박 전 대통령은 산업화라는 큰 업적을 이뤘다. 비판적 요소가 분명히 있지만 경제발전의 공적은 누구나 인정할 것"이라면서도 "재벌 체제가 만들어진 것이나 수도권 집중 현상이 생긴 것 등 몇 가지 부작용도 있었다"고 평가했다.

24일 대구 엑스코에서 열린 '대구의 마음을 듣다' 타운홀미팅에서 참석자들이 이재명 대통령의 발언을 듣고 있다.

또 "당시엔 우리가 가진 자원이 희소해 특정 지역이나 기업에 기회를 몰아주는 시쳇말로 '몰빵 작전'을 한 것"이라며 "한 때는 효율적으로 작동하긴 했으나 이제 한계가 드러났다. 그때의 정책이 잘못됐다는 게 아니라 새 시대에는 새 길을 찾아야 한다는 것"이라고 말했다.



이 대통령은 "지역균형발전은 지역을 위한 배려가 아닌 대한민국의 생존을 위한 마지막 탈출구이자 필수 전략"이라며 "새 정부의 핵심 정책으로 흔들림 없이 강력히 추진하겠다"고 역설했다.



이를 위해 각종 지원사업은 지방에 먼저 시범 도입을 하고, 사회기반시설(SOC) 건설이나 기업 배치 등에 있어 지역균형발전 영향을 반드시 고려하도록 하는 등 서울에서 멀어질수록 인센티브를 주는 방식으로 정책을 설계하겠다고 언급했다.

한편 행사 도중 TK 지역에 대한 애정을 드러내는 이 대통령의 발언도 이어졌다.



이 대통령은 "대구·경북은 제가 태어나서 그야말로 태를 묻은 곳"이라며 "대구 근처에 오니 마음이 푸근해진다. 각별히 여러분을 뵈니 옛 생각도 새록새록 나고 감회가 새롭다"며 각별한 애정을 드러냈다.



아울러 "대구에 안경업체가 많은데, 제가 쓰는 안경도 대구에서 만든 것"이라며 "가급적 (안경은) 대구에서 생산한 것을 쓰시라"며 웃으며 말했다.

