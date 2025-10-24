LS빌드윈, 싱가포르서 800억원 규모 지중 전력망 프로젝트 수행…“밸류체인 해외 확장세”

LS마린솔루션은 자회사 LS빌드윈이 싱가포르에서 800억원 규모의 초고압 지중 전력망 프로젝트를 수행한다고 24일 밝혔다.

이 사업은 싱가포르 정부가 AI·데이터센터 전력 수요 급증에 대응해 추진하는 국가 전력망 확충 사업의 일환으로, LS전선이 주계약자로 수주한 230kV급 초고압 지중 전력망 구축 프로젝트다.

LS빌드윈은 케이블 시공 전 과정을 담당한다.

이번 계약은 LS전선과 LS빌드윈 협력 기반으로 추진되는 해외 프로젝트로, 전력망 밸류체인의 해외 확장세를 보여준다고 LS마린솔루션은 설명했다.

LS전선이 케이블 제조를, LS빌드윈과 LS마린솔루션이 각각 지중과 해저 시공을 맡는 등 3사가 제조-시공 밸류체인을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 있다.

LS마린솔루션은 현재 약 7천억원의 수주 잔고를 확보해 전년 매출의 5배에 달하는 일감을 확보했다.

최근 싱가포르, 대만 등 아시아 전력 인프라 시장에서 신규 프로젝트를 연이어 수주하며 시공 역량을 강화하고 있다.

LS마린솔루션 관계자는 "LS마린솔루션은 국내 유일의 해저·지중 케이블 시공 전문기업으로, LS전선과 협업을 통해 통합 시공 경쟁력을 강화하고 있다"며 "글로벌 시장에서 기술 중심의 성장을 이어가겠다"고 말했다.

