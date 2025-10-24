미래에셋그룹 임원인사·조직개편…IB사업부 신설

미래에셋그룹은 24일 전통자산과 디지털자산을 융합해 차세대 성장 원동력을 확보한다는 미래금융 혁신비전에 입각한 조직 개편과 임원 인사를 실시했다고 밝혔다.

미래에셋그룹은 “그룹의 성장 전략인 글로벌, 인공지능(AI)·디지털, 리스크 관리 등 전사 차원의 체질 전환에 중점을 뒀다”고 설명했다. 이어 “특히 미래에셋캐피탈, 미래에셋컨설팅, 에너지인프라자산운용은 계열사별비전과 전문 역량을 갖춘 리더를 새로운 대표이사로 임명했다”고 전했다.

사진=미래에셋증권

미래에셋캐피탈 정지광 신임 대표이사는 신성장투자 분야 전문가이며, 미래에셋컨설팅에는 부동산개발 분야 전문가인 채창선 대표이사가 조타수를 잡게 됐다. 전체임원 승진 규모는 25명이다. 핵심 비즈니스 및 사업 경쟁력 강화를 위한 조직개편도 대폭으로 이뤄졌다.

AI·디지털자산 분야에서 경쟁력을 확보하기 위한 테크앤드AI(Tech&AI) 부문을 신기술 전담조직으로 개편, AI와 웹3(Web3)에 기반한 새 성장동력을 창출하게 했다. 급성장 중인 연금시장에서의 영향력을 강화하고 다국적기업과 공기업 등을 대상으로 전략적 영업활동을 펼치기 위해 기존 연금 RM(기업금융) 3개 부문도 4개 부문으로 확대했다.

이에 더해 투자은행(IB) 사업부를 신설, 생산적 금융 및 모험자본 공급 기능의 중요성이 커지는 흐름에 발맞춰 자본시장 내 자금 공급 기능을 강화하게 했고, 본격적 종합투자계좌(IMA) 사업 추진을 위한 IMA본부도 신설했다.

내부통제 및 금융소비자 보호 강화를 위해 금융소비자보호본부를 부문으로 승격한 것도 이번 조직개편에서 눈에 띄는 부분이다.

그룹 관계자는 “성장하는 금융그룹으로서 과거의 성장에 안주하지 않고 디지털 기반의 금융 혁신을 선제적으로 준비할 계획”이라고 말했다.

내년 3월 임기 만료를 앞둔 김미섭·허선호 미래에셋증권 대표이사 부회장은 이날 임원인사 결과 발표로 사실상 연임을 확정한 것으로 보인다.

증권가에서는 김 부회장과 허 부회장 체제에서 미래에셋증권이 가파른 성장을 이어왔다는 점에서 무난히 연임할 것으로 관측해 왔다. 두 부회장의 연임은 내년 3월 주주총회를 통해 확정될 전망이다.

