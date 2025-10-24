코엑스 ‘서울클래식카쇼 2025’ 전시 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

24일 서울 강남구 삼성동 코엑스광장에서 열린 ‘서울클래식카쇼 2025’전시를 찾은 관람객들이 클래식카를 살펴보고 있다. /2025.10.24 이제원 선임기자

24일 서울 강남구 삼성동 코엑스광장에서 열린 ‘서울클래식카쇼 2025’전시를 찾은 관람객들이 클래식카를 살펴보고 있다. /2025.10.24 이제원 선임기자

24일 서울 강남구 삼성동 코엑스광장에서 열린 ‘서울클래식카쇼 2025’전시를 찾은 관람객들이 클래식카를 살펴보고 있다. /2025.10.24 이제원 선임기자

24일 서울 강남구 삼성동 코엑스광장에서 열린 ‘서울클래식카쇼 2025’전시를 찾은 관람객들이 클래식카를 살펴보고 있다. /2025.10.24 이제원 선임기자

24일 서울 강남구 삼성동 코엑스광장에서 열린 ‘서울클래식카쇼 2025’전시를 찾은 관람객들이 클래식카를 살펴보고 있다. /2025.10.24 이제원 선임기자

24일 서울 강남구 삼성동 코엑스광장에서 열린 ‘서울클래식카쇼 2025’전시를 찾은 관람객들이 클래식카를 살펴보고 있다. /2025.10.24 이제원 선임기자

24일 서울 강남구 삼성동 코엑스광장에서 열린 ‘서울클래식카쇼 2025’전시를 찾은 관람객들이 클래식카를 살펴보고 있다.

24일 서울 강남구 삼성동 코엑스광장에서 열린 ‘서울클래식카쇼 2025’전시를 찾은 관람객들이 클래식카를 살펴보고 있다.

한국 클래식카 문화의 현재와 미래를 한자리에서 만나는 ‘서울클래식카쇼 2025’는 메르세데스-벤츠 300 SL 로드스터를 비롯해 현대 포니, 제미니, 칼리스타 등 국내외 대표 헤리티지카와 클래식 모터바이크 등 다양한 클래식 차량이 한자리에 모이는 국내 최초의 도심형 클래식카 전시로 도심 한가운데에서 역사적 가치를 간직한 자동차들을 가까이에서 감상할 수 있다. 한국클래식카협회, 코엑스 주최로 개최된 이번 전시는 26일까지 열린다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지