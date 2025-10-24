李대통령, 26∼27일 아세안정상회의 참석…캄보디아와 정상회담

(서울=연합뉴스) 이재명 대통령이 23일 용산 대통령실에서 마약, 스캠, 사이버 도박 등 국제적 불법 조직에 의한 초국가범죄 민생침해 사건 관련 긴급 대책회의를 주재하고 있다. 이날 회의를 통해 정부는 외교부, 법무부, 금융위원회, 국정원 등 기관으로 통합 협의체를 구성하는 한편 '초국가범죄 특별대응본부'를 설치하기로 했다. 2025.10.24 [대통령실 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr

이재명 대통령이 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석을 위해 오는 26∼27일 말레이시아 쿠알라룸푸르를 방문한다.



위성락 국가안보실장은 24일 기자간담회를 열어 이 같은 일정을 발표했다.



이 대통령은 도착 첫날인 26일에는 현지 동포들과 만찬 간담회를 갖는다.



이튿날에는 첫 일정으로 훈 마네트 캄보디아 총리와 정상회담을 열어 전략적 동반자 관계의 발전과 온라인 스캠범죄 대응 공조 등 현안에 대해 협의할 예정이다.



이어 오전에 열리는 한-아세안 정상회의에서 한국과 아세안의 포괄적 전략적 동반자 관계 발전을 위한 청사진을 제시한다.



곧바로 진행되는 아세안+3(한중일) 정상회의에서는 아세안과 한중일 3국 간의 협력 강화를 강조할 방침이다.



오후에는 올해 아세안 의장국인 말레이시아의 안와르 이브라힘 총리와의 정상회담이 예정됐다.



이 자리에서는 전략적 동반자 관계 심화와 무역 투자, 인프라, 방위산업 등 실질적인 협력 강화 방안이 논의될 전망이다.



이 대통령은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비를 위해 이브라힘 총리와의 정상회담을 끝으로 귀국한다. 나머지 아세안 정상회의 관련 일정은 조현 외교부 장관과 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 수행한다.



위 실장은 이 대통령의 이번 방문을 통해 ▲ 정부의 아세안 중시 기조 재확인 및 포괄적 전략 동반자관계의 발전 방향 제시 ▲ 아세안과 한중일의 다층적 지역 협력 견인 ▲ 정부 한반도 정책에 대한 아세안의 지지 확보 등을 기대한다고 밝혔다.



그는 "한국과 아세안 간 교류를 더 도약시키고, 인공지능(AI) 등 미래 전략 분야에 대한 협력을 강화하며 온라인 스캠 범죄 등에 함께 대응하는 관계 발전을 도모할 것"이라고 말했다.



이어 "아세안을 매개로 한중일 3국 협력의 모멘텀을 선순환적으로 강화할 기반을 마련하고, 한반도 평화 공존과 공동 번영의 새 시대를 구축하고자 하는 우리의 구상을 공유하고 지지와 건설적 기여를 당부할 것"이라고 설명했다.



이번 아세안 순방 일정의 첫 정상회담 상대가 캄보디아로 정해진 것과 관련해서는 "기왕에 캄보디아 측에서 회담 요청을 했었고, 협력관계 전반을 논의할 필요가 있어 추진하고 있었다"면서도 "마침 (대학생 고문 사망) 사건이 있어서 이런 범죄 문제를 현안으로 논의하고자 한다"고 밝혔다.



아울러 "스캠 범죄는 한 나라에 국한하지 않고 여러 국적자가 국경을 넘나들며 저지르기에 캄보디아와의 양자 협의를 중심으로 하고 있으나 여러 나라와 다자적 대처를 해야 효과적이라고 판단한다"며 "이 대통령도 아세안에서 이 문제를 제기할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

