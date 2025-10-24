[속보] 李대통령 지지율 56%…전주보다 2%p 상승 [한국갤럽]

이재명 대통령이 지난 21일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스]

이재명 대통령의 국정 지지율이 56%를 기록했다는 여론조사 결과가 24일 나왔다.

한국갤럽이 지난 21∼23일 전국 만 18세 이상 1천명을 대상으로 이 대통령의 직무 수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자의 56%가 ‘잘하고 있다’고 평가했다. 이는 직전인 전주 조사보다 2%포인트(p) 오른 수치다.

‘잘못하고 있다’는 응답은 전주보다 2%p 내린 33%로 집계됐다. ‘의견 유보’는 11%였다.

이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가한 이유로는 ‘경제·민생’이 19%로 가장 많이 꼽혔다. 이어 ‘외교’(14%), ‘전반적으로 잘한다’(7%), ‘소통’(7%) 순이었다.

부정 평가 이유로는 ‘외교’가 15%로 가장 높았다. ‘부동산 정책·대출 규제’(11%)가 뒤를 이었다.

정당 지지도는 더불어민주당이 4%p 오른 43%, 국민의힘은 직전과 같은 25%였다.

민주당 지지도는 한 달여 만에 40%대로 올라섰고, 국민의힘 지지도는 석 달째 20%대 중반에 머물렀다.

조국혁신당 지지도는 3%, 개혁신당 지지도는 2%로 각각 집계됐다.

이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원이 인터뷰하는 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 ±3.1%p(95% 신뢰수준), 응답률은 12.3%다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

