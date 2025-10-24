李 대통령 지지율 2% 오른 56%…부동산 정책 적절 37%·부적절 44% [한국갤럽]

이재명 대통령 지지율이 56%를 기록했다는 여론조사 결과가 24일 나왔다.

이재명 대통령이 지난 23일 서울 용산 대통령실 청사에서 3대 범죄(스캠, 마약, 사이버도박) 관련 초국가범죄 대응 관계장관 회의를 주재하고 있다. 뉴시스(대통령실 제공)

한국갤럽이 지난 21~23일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명에게 이 대통령의 직무수행에 대한 평가를 물은 결과 56%가 ‘잘하고 있다’고 대답했다.

이는 전주 대비 2%포인트(p) 상승한 수치다. 갤럽이 조사한 이 대통령의 국정 지지율은 지난주에 취임 이래 가장 낮은 수준인 54%까지 하락했다가 이번 조사에서 소폭 올랐다.

‘잘못하고 있다’는 부정적인 평가는 33%로 전주보다 2%p 하락했다. 11%는 의견을 유보했다.

대통령 직무 수행 긍정 평가자에게 그 이유를 물은 결과 ‘경제/민생’(19%)이 가장 큰 비중을 차지했다.

이어 ‘외교’(14%), ‘전반적으로 잘한다’, ‘소통’(이상 7%), ‘직무 능력/유능함’(6%), ‘추진력/실행력/속도감’(5%), ‘서민 정책/복지’, ‘전 정부 극복’(이상 4%), ‘주가 상승’, ‘열심히 하다/노력한다’(이상 3%) 순으로 나타났다.

직무 수행 부정 평가자는 ‘외교’(15%)를 이유로 꼽았다. 이어 ‘부동산 정책/대출 규제’(11%), ‘친중 정책/중국인 무비자 입국’(9%), ‘경제/민생’(8%), ‘전반적으로 잘못한다’(7%), ‘독재/독단’, ‘도덕성 문제/자격 미달’(이상 6%), ‘과도한 복지/민생지원금’(4%), ‘좌편향’, ‘법을 마음대로 변경’(이상 3%) 등을 이유로 들었다.

정당 지지도는 더불어민주당이 43%, 국민의힘이 25%를 기록했다. 민주당 지지도는 전주 대비 4%p 올랐고, 국민의힘은 동률을 유지했다. 그밖에 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1%를 각각 기록했다.

10·15 주택 시장 안정화 대책에 대한 여론은 ‘적절하다’ 37%, ‘적절하지 않다’ 44%로 엇비슷하게 나뉘었고, 19%는 의견을 유보했다.

부동산 보유세 수준에 관해서는 ‘현재보다 높여야 한다’ 26%, ‘현재보다 낮춰야 한다’ 27%, ‘현재대로 유지해야 한다’ 33%로 엇비슷하게 갈렸고, 14%는 의견을 유보했다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 43.9%, 응답률은 12.3%다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

