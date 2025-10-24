박성재 前법무, 10시간 조사 끝 귀가… “필요한 부분 충분히 설명”

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사 중인 내란 특별검사팀(특검 조은석)은 박성재 법무부 장관을 상대로 약 10시간5분만에 2차 조사를 마쳤다.

24일 법조계에 따르면 박 전 장관은 전날 오후 3시쯤 서울 서초구 서울고검 내 특검 사무실에 출석해 약 6시간20분 동안 피의자 조사를 받았다. 박 전 장관은 이후 약 3시간45분 동안 진술 조서를 열람한 뒤 이날 새벽 1시5분 귀가했다.

박성재 전 법무부 장관이 24일 서울 서초구 이명현 순직해병 특별검사팀에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 박 전 장관은 채 상병 사망사건 수사 외압 의혹의 핵심 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 호주 도피를 도운 혐의를 받는다. 연합뉴스

조사를 마친 박 전 장관은 취재진에게 “필요한 부분을 충분히 설명했다”고 짧게 말했다. 다만 ‘포고령을 언제 처음 확인했는지’, ‘회의실에서 받아 적은 문건은 어떤 내용이었는지’ 등 질문에는 답하지 않았다. 박 전 장관은 앞선 조사 때와 달리 이번에는 조서에 날인한 것으로 전해졌다.

이번 조사는 박 전 장관의 구속영장 기각 후 진행된 첫 추가 조사다. 특검은 법원이 영장 기각 사유로 언급한 ‘계엄 위법성 인식 부족’ 부분을 보완하기 위해 박 전 장관을 집중 추궁한 것으로 전해졌다.

이와 관련해 특검은 최근 구상엽 전 법무실장, 승재현 인권국장 등 법무부 실·국장 회의 참석자들의 참고인 진술을 확보해왔다. 당시 일부 참석자들이 포고령의 위법성을 지적했으나, 박 전 장관은 별다른 반응을 보이지 않았던 것으로 전해졌다.

특검은 이날 조사 결과를 토대로 이달 내 두 번째 구속영장을 청구할 것으로 관측된다.

